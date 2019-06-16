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Грози та град на Західній Україні, високий рівень забруднення повітря та інші негаразди від природи, яких варто очікувати у неділю.

Укргідрометцентр попереджає громадян України про те, що 16 червня у західних областях очікуються грози, подекуди град та шквали вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

Жителів Києва Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що спека, яка тримається у столиці протягом довгого часу сприяє "накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря".

Згідно з лабораторними даними, у деяких районах столиці рівень забруднення діоксидом азоту у п'ять-шість разів перевищує граничнодопустимі рівні.

Наприклад, у районах вулиці Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ.

Рятувальники попереджають, що рівень забруднення повітря зростатиме до 18 червня.

Через спеку на всій території України 16-17 червня оголошена надзвичайна пожежна небезпека.

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