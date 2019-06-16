48 мільйонів людей в Аргентині та Уругваї залишились без електрики

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Відключення електрики стали практично нормою для Венесуели, проте трапляються достатньо рідко на півдні континенту

Несправність електромережі призвела до відключення електроенергії на усій території Аргентини та Уругваю, повідомляє найбільший постачальник електрики Аргентини.

У повідомленні йдеться, що відключення електроенергії також вплинуло на частину території Бразилії та Парагваю.

Аргентинські ЗМІ повідомили, що відключення електроенергії сталося незабаром після 07:00 за місцевим часом, що призвело до зупинки поїздів та збоїв у роботі інших видів транспорту.

Надзвичайна подія сталася у той час, коли люди в деяких частинах Аргентини готуються до місцевих виборів.

"Масові несправності в електромережах залишили всю Аргентину й Уругвай без електрики", - заявила енергокомпанія Edesur.

Сукупне населення Аргентини та Уругваю складає близько 48 мільйонів чоловік.

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