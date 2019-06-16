48 мільйонів людей в Аргентині та Уругваї залишились без електрики
Несправність електромережі призвела до відключення електроенергії на усій території Аргентини та Уругваю, повідомляє найбільший постачальник електрики Аргентини.
У повідомленні йдеться, що відключення електроенергії також вплинуло на частину території Бразилії та Парагваю.
Аргентинські ЗМІ повідомили, що відключення електроенергії сталося незабаром після 07:00 за місцевим часом, що призвело до зупинки поїздів та збоїв у роботі інших видів транспорту.
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Надзвичайна подія сталася у той час, коли люди в деяких частинах Аргентини готуються до місцевих виборів.
"Масові несправності в електромережах залишили всю Аргентину й Уругвай без електрики", - заявила енергокомпанія Edesur.
Сукупне населення Аргентини та Уругваю складає близько 48 мільйонів чоловік.
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