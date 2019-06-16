Священники в касках. Як пройшла перша служба в Нотр-Дамі після пожежі

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У паризькому соборі Нотр-Дам відслужили першу службу після пожежі, що сталася 15 квітня.

Полум'я знищило дах, годинник і шпиль, а також дерев'яні елементи конструкції.

Богослужіння в соборі відбулося ввечері в суботу, 15 червня.

Доступ на службу був обмеженим, потрапити змогли лише 30 людей - здебільшого, священнослужителі, персонал собору та робітники, які допомогають з реконструкцією.

З метою безпеки присутні були в будівельних касках.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Архієпископ Парижа Мішель Опеті (справа) прямує на службу

Службу провів архієпископ Парижа Мішель Опеті.

Пряму трансляцію служби вів католицький телеканал КТО.

Меса пройшла у невеликій каплиці собору, яку оминув вогонь.

Службу провели на честь річниці освячення вівтаря собору.

"Ця служба - послання надії та подяки всім, кого не лишило байдужим те, що сталося з собором, з символом нашої Франції та нашого християнського коріння", - сказав пан Опеті.

Пропустити Twitter допис , автор: @CatholicSat Today for the first time since the April 15th fires that devastated the Cathedral, the Archbishop of Paris, Mgr Michel Aupetit, offered the Holy Sacrifice of the Mass in the Cathedral of Notre-Dame de Paris, on the Feast of the Dedication of the Cathedral. pic.twitter.com/zEzggdjymP — Catholic Sat (@CatholicSat) 15 червня 2019 р.

Як відновлюють собор

Майже одразу після пожежі меценати з усього світу висловили готовність виділити кошти на відновлення собору.

Серед тих, хто був готовий оплатити реставрацію собору, були французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно, родина засновників компанії L'Oreal Бетанкур та родина Арно, що володіє найбільшим виробником товарів розкоші у світі LVMH, та нафтогазова корпорація Total.

У ЮНЕСКО також заявили, що спробують допомогти у відновленні будівлі.

Уряд Франції також встановив спеціальний сайт, де будь-хто міг пожертвувати кошти на реконструкцію Нотр-Даму.

Наразі, як повідомила французька влада, вже отримано близько 10% від 850 мільйонів євро, які обіцяли меценати, мільярдери та бізнесмени на відновлення собору.

Україна також заявляла про готовність направити фахівців та реставраторів для робіт з відновлення Нотр-Даму.

Найбільша пожежа в історії

Пожежа у паризькому соборі Нотр-Дам почалася 15 квітня близько сьомої вечора за місцевим часом.

За дві години на очах мешканців міста і туристів обвалився дах та шпиль собору.

Пожежні боролися з вогнем понад дев'ять годин.

Копирайт изображения Philippe Wang/Getty Images Image caption Вогонь знищив дах і шпиль собору

Пожежні намагалися збити полум'я, що охопило верхню частину будівлі, але висоти підйомників, які вони використовували, не вистачало: висота собору - 35 метрів, веж - 69 метрів.

На місці працювали майже 500 людей.

Пожежні відмовилися від ідеї гасити полум'я з повітря, побоюючись того, що може обвалитися каркас собору.

Локалізувати вогонь вдалося лише близько четвертої ранку за місцевим часом.

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"Ми всі разом відновимо цей собор - це, без сумніву, є частиною долі Франції, це проект, яким ми будемо займатися найближчими роками", - пообіцяв президент Франції Емманюель Макрон у квітні.

"Цього чекають французи, тому що на це заслуговує наша історія", - додав він, назвавши пожежу "жахливою трагедією".

Макрон пообіцяв відновити собор за п'ять років.

Ось так собор виглядав до пожежі

Собор Паризької Богоматері збудували у XII-XIV століттях.

Це одна з найвідоміших туристичних пам'яток Європи.

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