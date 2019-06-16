Священники в касках. Як пройшла перша служба в Нотр-Дамі після пожежі
У паризькому соборі Нотр-Дам відслужили першу службу після пожежі, що сталася 15 квітня.
Полум'я знищило дах, годинник і шпиль, а також дерев'яні елементи конструкції.
Богослужіння в соборі відбулося ввечері в суботу, 15 червня.
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Доступ на службу був обмеженим, потрапити змогли лише 30 людей - здебільшого, священнослужителі, персонал собору та робітники, які допомогають з реконструкцією.
З метою безпеки присутні були в будівельних касках.
Службу провів архієпископ Парижа Мішель Опеті.
Пряму трансляцію служби вів католицький телеканал КТО.
Меса пройшла у невеликій каплиці собору, яку оминув вогонь.
Службу провели на честь річниці освячення вівтаря собору.
"Ця служба - послання надії та подяки всім, кого не лишило байдужим те, що сталося з собором, з символом нашої Франції та нашого християнського коріння", - сказав пан Опеті.
Як відновлюють собор
Майже одразу після пожежі меценати з усього світу висловили готовність виділити кошти на відновлення собору.
Серед тих, хто був готовий оплатити реставрацію собору, були французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно, родина засновників компанії L'Oreal Бетанкур та родина Арно, що володіє найбільшим виробником товарів розкоші у світі LVMH, та нафтогазова корпорація Total.
У ЮНЕСКО також заявили, що спробують допомогти у відновленні будівлі.
Уряд Франції також встановив спеціальний сайт, де будь-хто міг пожертвувати кошти на реконструкцію Нотр-Даму.
Наразі, як повідомила французька влада, вже отримано близько 10% від 850 мільйонів євро, які обіцяли меценати, мільярдери та бізнесмени на відновлення собору.
Україна також заявляла про готовність направити фахівців та реставраторів для робіт з відновлення Нотр-Даму.
Найбільша пожежа в історії
Пожежа у паризькому соборі Нотр-Дам почалася 15 квітня близько сьомої вечора за місцевим часом.
За дві години на очах мешканців міста і туристів обвалився дах та шпиль собору.
Пожежні боролися з вогнем понад дев'ять годин.
Пожежні намагалися збити полум'я, що охопило верхню частину будівлі, але висоти підйомників, які вони використовували, не вистачало: висота собору - 35 метрів, веж - 69 метрів.
На місці працювали майже 500 людей.
Пожежні відмовилися від ідеї гасити полум'я з повітря, побоюючись того, що може обвалитися каркас собору.
Локалізувати вогонь вдалося лише близько четвертої ранку за місцевим часом.
"Ми всі разом відновимо цей собор - це, без сумніву, є частиною долі Франції, це проект, яким ми будемо займатися найближчими роками", - пообіцяв президент Франції Емманюель Макрон у квітні.
"Цього чекають французи, тому що на це заслуговує наша історія", - додав він, назвавши пожежу "жахливою трагедією".
Макрон пообіцяв відновити собор за п'ять років.
Ось так собор виглядав до пожежі
Собор Паризької Богоматері збудували у XII-XIV століттях.
Це одна з найвідоміших туристичних пам'яток Європи.
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