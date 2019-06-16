Копирайт изображения Reuters Image caption "Перестаньте нас вбивати!" - такі плакати несли багато учасників акції протесту

У Гонконгу сотні тисяч людей вийшли на чергову масову акцію протесту проти змін до закону про екстрадицію в материковий Китай.

Заява влади про те, що розгляд документу призупинено, не задовольнила учасників демонстрацій.

Організатори повідомили, що в демонстрації в неділю взяли участь близько двох мільйонів людей.

Ця кількість не підтверджена незалежними джерелами. Якщо це дійсно так, це найбільша демонстрація в Гонконгу за останні 30 років.

Новий законопроект пропонував дозволити екстрадицію осіб, яких звинувачує у злочинах влада материкового Китаю, Тайваню та Макао.

Противники поправок побоюються, що закон про екстрадицію зможуть використати проти політичних опонентів китайського уряду, які мешкають у Гонконгу.

Масові протести проти законопроекту тривають уже тиждень.

Напередодні голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила, що розгляд законопроекту відкладуть на невизначений час.

Лідери протесту вимагають, щоб влада взагалі відмовилася від розгляду документа.

У середу, 12 червня, поліція розігнала учасників демонстрацій, застосувавши сльозогінний газ та гумові кулі.

У сутичках постраждали 60 протестувальників та 22 поліцейських.

У чорному і з квітами

Копирайт изображения Reuters Image caption Море людей: організатори говорили, що очікують на марші в неділю, 16 червня, мільйон людей

Вранці в неділю, 16 червня, на площі Вікторії в Гонконгу зібрався величезний натовп.

Чимало демонстрантів були вдягнуті у чорний одяг, а в руках несли білі паперові квіти, вшановуючи учасника протестів, який загинув напередодні.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, 35-річний чоловік впав з висоти, намагаючись повісити банер з вимогами протестувальників на риштуванні торгівельного центру.

Учасники демонстрації рухалися дуже повільно через те, що багато вулиць виявилися заблокованими через величезну кількість людей.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Чимало учасників демонстрації вимагають відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лам

На марші несли плакати, які звинувачували Китай у вбивствах мешканців Гонконгу", а також на яких було написано "Студенти не брали участь у повстанні".

Останній лозунг став відповіддю на заяву поліції, яка назвала протести "повстанням" - за цей злочин у Гонконгу можна отримати до 10 років ув'язнення.

Чимало демонстрантів скептично поставилися до рішення Керрі Лам.

"Лам байдуже до бажань мешканців Гонконгу, - сказав 67-річний учасник акції. - Вона поводилася так, наче нічого серйозного не відбувалося".

"Ми беремо участь у марші за наших студентів, з якими жорстоко поводилася поліція, ми хочемо для них справедливості", - додав протестувальник.

Копирайт изображения EPA Image caption Демонстранти влаштували меморіал на честь протестувальника, який загинув напередодні, коли впав з висоти, намагаючись повісити банер з вимогами учасників акції

З настанням темряви учасники демонстрації почали займати основні вулиці та перехрестя, а також оточили будівлю головного законодавчого органу.

Чому люди незадоволені владою?

Керрі Лам - представниця виконавчої влади, фактично голова міста, і має підтримку Пекіна.

12 червня вона звернулася до нації, назвавши мирні демонстрації "організованим повстанням".

Потім вона не з'являлася на публіці до вчорашнього дня.

Копирайт изображения AFP Image caption Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроекту відклали на невизначений термін

В суботу, 15 червня, вона заявила, що голоси протестувальників почули і розгляд законопроекту відклали.

Однак мешканці міста очікували від неї зовсім інших слів - що законопроект скасували і цю ідею полишили раз і назавжди.

Чому люди виступають проти закону про екстрадицію?

Гонконг був британською колонією з 1841 року, а у 1997-му повернувся під юрисдикцію Китаю і став його частиною за принципом "одна країна - дві системи".

Гонконг є особливим адміністративним районом, що має автономний статус. Він має власні незалежні суди, законодавчий орган та економічну систему.

Водночас тиск з боку материкового Китаю зберігається. Пекін контролює оборону та міжнародні відносини регіону.

Мешканці Гонконгу побоюються, що ухвалення угоди про екстрадицію означатиме повну передачу контроля над судовою системою в руки китайської влади.

Критики вважають, що в китайській судовій системі права людей, яких екстрадують, будуть незахищеними. Окрім того, на їхню думку, новий закон може загрожувати автономії Гонконгу і посилить контроль Китаю.

Влада заявляла, що зміни до законодавства потрібні, щоб позбавитися прогалин у законодавстві, за яким Гонконг став притулком для тих, кого розшукують на материковому Китаї.

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