У День батька Гаррі та Меган опублікували фото свого сина

Копирайт изображения @SussexRoyal / PA

Герцог та герцогиня Сассекські Гаррі і Меган опублікували фотографію свого сина Арчі в День батька, який у третю неділю червня відзначають у країнах Західної Європи та в США, а з цього року офіційно і в Україні.

Фотографія у стилі "сепія", на якій малюк тримає батька за палець, з'явилася в офіційному акаунті подружжя в Instagram. Це перше зображення маленького принца з відкритими очима.

У підписі до фото йдеться: "Щасливого Дня батька! Бажаємо дуже радісного першого Дня батька герцогу Сассекському!"

Первісток герцога та герцогині Сассекських народився 6 травня. Його назвали Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор.

Герцог Кембриджський Вільям також відсвяткував День батька, розмістивши свою фотографію разом з молодшим сином, принцом Луї.

У подружжя є також двоє інших дітей - п'ятирічний принц Джордж і принцесса Шарлотта, якій три роки.

У Twitter принц Вільям також опублікував світлину зі своїм батьком, принцом Чарльзом.

А в Instagram принца Чарльза з'явилося фото з обома його синами, Вільямом та Гаррі, у саду Букінгемського палацу.

На світлині всі троє вдягнуті у форму Королівських повітряних сил Великої Британії.

Фото було зроблено під час святкування 70-річчя принца Чарльза в листопаді минулого року.

Принц Арчі

У травні герцогиня Сассекська Меган опублікувала фотографію ніжки свого сина в День матері.

Первісток герцогів Сассекских народився в 05:26 за британським літнім часом у понеділок, 6 травня.

Гаррі розповів, що вони з Меган у повному захваті від нього.

При народженні малюк важив 3,2 кілограма - менше, ніж всі його двоюрідні брати й сестри.

Копирайт изображения EPA Image caption Герцог і герцогиня Сассекські з сином Арчі

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