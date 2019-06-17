Аргентина відновила електропостачання після найбільшого в історії відключення
Електропостачання Аргентини й Уругваю вдалося відновити після того, як вчора зранку через збій у роботі електромереж майже вся територія обох країн опинилася без електрики. Аварія залишила десятки мільйонів людей у темряві.
Президент Аргентини Маурісіо Макрі пообіцяв провести повне розслідування інциденту.
Аргентинські ЗМІ повідомили, що відключення електроенергії відбулося близько 07:00 у неділю за місцевим часом, що призвело до зупинки поїздів та збоїв у роботі транспортних сигналів.
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До відключення призвела несправність електромережі, яка обслуговує Аргентину та Уругвай.
Надзвичайна подія сталася у той час, коли люди в деяких частинах Аргентини готувалися до місцевих виборів, які довелося відкласти.
Від відключення постраждали також частини Парагваю і Чилі, повідомила державна енергетична компанія.
Що відомо про відключення?
"Масові несправності в електромережах залишили всю Аргентину й Уругвай без електрики", - заявила енергокомпанія Edesur.
Речниця компанії Алехандра Мартінес назвала це безпрецедентним випадком.
"Це вперше, коли таке стається у всій країні", - сказала вона.
Посилаючись на офіційні джерела, аргентинські ЗМІ повідомили, що відключення було пов'язане з несправністю при передачі електроенергії з греблі Яцикрета.
Міністр енергетики Аргентини Густаво Лопетегуї повідомив, що причину відключення електроенергії ще не визначили.
"На даний момент ми не виключаємо жодної можливості. Але ми не думаємо, що це пов'язано з кібер-атакою", - сказав він журналістам.
Електропостачання відновили для більш ніж 80% споживачів в Аргентині, кажуть чиновники.
Уругвайська енергетична компанія UTE заявила, що електрика доступна для 88% клієнтів.
Скільки людей залишилися без електрики?
Сукупне населення Аргентини та Уругваю складає близько 48 мільйонів людей.
Серед провінцій, де зникла електроенергія в Аргентині, були Санта-Фе, Сан-Луїс, Формоза, Ла-Ріоха, Чубут, Кордова і Мендоса.
Не постраждав лише район Тьєрра-дель-Фуего (Вогняна Земля) на крайньому півдні, оскільки він не підключений до загальної електромережі.
У сусідньому Парагваї райони Айолас, Пілар, Віллальбін та прикордонні райони Місьйонес і Неембуку залишились також без електрики.
Одна з найбільших водопостачальних компаній Аргентини Agua y Saneamientos Argentinos звернулася до людей з проханням обмежити споживання води, оскільки відсутність електрики впливає на водопостачання.
У соцмережах повідомляли про те, що відключення енергії має великий масштаб і розповсюджується від столиці Буенос-Айреса на півночі до Мендоси на заході й Комодоро-Рівадавії на півдні, серед багатьох інших міст.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, виборці в Аргентині голосують, використовуючи світло від мобільних телефонів.
У кількох провінціях місцеві вибори відклали.
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