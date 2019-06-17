Аргентина відновила електропостачання після найбільшого в історії відключення

  • 17 червня 2019
Чоловік читає газету Копирайт изображения Getty Images
Image caption Попри відключення електроенергії багато аргентинців не відмовились від своїх звичок. Наприклад, почитати свіжу газету за ранковою чашкою кави.

Електропостачання Аргентини й Уругваю вдалося відновити після того, як вчора зранку через збій у роботі електромереж майже вся територія обох країн опинилася без електрики. Аварія залишила десятки мільйонів людей у темряві.

Президент Аргентини Маурісіо Макрі пообіцяв провести повне розслідування інциденту.

Аргентинські ЗМІ повідомили, що відключення електроенергії відбулося близько 07:00 у неділю за місцевим часом, що призвело до зупинки поїздів та збоїв у роботі транспортних сигналів.

До відключення призвела несправність електромережі, яка обслуговує Аргентину та Уругвай.

Надзвичайна подія сталася у той час, коли люди в деяких частинах Аргентини готувалися до місцевих виборів, які довелося відкласти.

Від відключення постраждали також частини Парагваю і Чилі, повідомила державна енергетична компанія.

Що відомо про відключення?

"Масові несправності в електромережах залишили всю Аргентину й Уругвай без електрики", - заявила енергокомпанія Edesur.

Речниця компанії Алехандра Мартінес назвала це безпрецедентним випадком.

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Image caption Жінці довелося скористатися свічками, коли її будинку в столиці Уругваю, Монтевідео, зникло світло

"Це вперше, коли таке стається у всій країні", - сказала вона.

Посилаючись на офіційні джерела, аргентинські ЗМІ повідомили, що відключення було пов'язане з несправністю при передачі електроенергії з греблі Яцикрета.

Міністр енергетики Аргентини Густаво Лопетегуї повідомив, що причину відключення електроенергії ще не визначили.

"На даний момент ми не виключаємо жодної можливості. Але ми не думаємо, що це пов'язано з кібер-атакою", - сказав він журналістам.

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Image caption Якраз у неділю в деяких провінціях Аргентини мали пройти вибори

Електропостачання відновили для більш ніж 80% споживачів в Аргентині, кажуть чиновники.

Уругвайська енергетична компанія UTE заявила, що електрика доступна для 88% клієнтів.

Скільки людей залишилися без електрики?

Сукупне населення Аргентини та Уругваю складає близько 48 мільйонів людей.

Серед провінцій, де зникла електроенергія в Аргентині, були Санта-Фе, Сан-Луїс, Формоза, Ла-Ріоха, Чубут, Кордова і Мендоса.

Не постраждав лише район Тьєрра-дель-Фуего (Вогняна Земля) на крайньому півдні, оскільки він не підключений до загальної електромережі.

У сусідньому Парагваї райони Айолас, Пілар, Віллальбін та прикордонні райони Місьйонес і Неембуку залишились також без електрики.

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Image caption Через відсутність електрики перестали ходити поїзди

Одна з найбільших водопостачальних компаній Аргентини Agua y Saneamientos Argentinos звернулася до людей з проханням обмежити споживання води, оскільки відсутність електрики впливає на водопостачання.

У соцмережах повідомляли про те, що відключення енергії має великий масштаб і розповсюджується від столиці Буенос-Айреса на півночі до Мендоси на заході й Комодоро-Рівадавії на півдні, серед багатьох інших міст.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, виборці в Аргентині голосують, використовуючи світло від мобільних телефонів.

У кількох провінціях місцеві вибори відклали.

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