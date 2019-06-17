Зеленський: "Ми не готові на діалог з сепаратистами"

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Під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова до двостороннього діалогу з сепаратистами з Донбасу.

"Ми не готові на діалог з сепаратистами. Ми готові працювати у мінському форматі. Припинення вогню, звільнення полонених. Це перші речі, які обидві сторони мають зробити", - зазначив президент України.

Він також розповів про базові умови України щодо перемовин про долю Донбасу.

Сьогодні Володимир Зеленський здійснив перший закордонний візит на посаді президента у Париж. Його перемовини з Емманюелем Макроном тривали приблизно дві години - на годину більше від запланованого.

"Завершення війни і повернення анексованих українських територій - це моя головна задача. Але я розумію, що не можна встановити мир військовим шляхом. Єдиний шлях до миру - це дипломатичний та санкційний тиск, тому я прошу його зберегти", - наголосив під час пресконференції президент України.

За його словами, Росія не виконала нічого з того, що має виконати у мінському процесі, і мусить виконати рішення трибуналу і відпустити військовополонених українських моряків.

Водночас президент України повідомив, що зовнішньополітичні радники будуть готувати зустріч у Нормандському форматі.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція готова до проведення зустрічі у Нормандському форматі, але треба досягти певних домовленостей, аби вона мала ефект.

"Коли час настане, Франція готова провести засідання Нормандського формату. Але до цього часу нам потрібні найближчим часом певні жести, певні кроки, щоб було підтверджено намір виконувати зобов'язання", - зазначив він.

Водночас лідери держав не дійшли згоди щодо відновлення прав російської делегації у Парламентські асамблеї ради Європи - Володимир Зеленський заявив про відсутність підстав для цього, а Емманюель Макрон зазначив, що не відносить це питання до санкційного тиску.

"Є питання санкцій щодо Росії. І тут Франція дотримується своєї лінії, щоб ці санкції продовжувати, поки не будуть виконані умови. Але що стосується приналежності до Ради Європи, це не повинно розглядатися як санкції. Тому що від цих санкцій страждає не Російська держава, а громадяни Росії", - наголосив президент Франції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Думаю, що це початок прекрасної дружби"

На зустрічі у Парижі також обговорювалося розширення співробітництва між Францією та Україною.

"Новий рівень партнерства з Францією буде одним з ключових напрямків зовнішньої політики", - повідомив Зеленський.

Він пообіцяв, що для французьких інвесторів будуть створені максимально сприятливі умови, і французькі компанії побачать результати боротьби з корупцією вже незабаром.

"Ми працюємо 25 годин, якщо чесно, 24 з половиною на добу для знищення корупції. Наші вимоги для французьких компаній - якісний товар та послуги, справедлива конкуренція, створення робочих місць", - оголосив президент України.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зеленський пообіцяв зробити партнерство з Францією одним з ключових напрямків зовнішньої політики

"Думаю, що це початок прекрасної дружби", - охарактеризував він майбутнє відносин з Францією цитатою з фільму і запросив Макрона відвідати Україну.

"Перший закордонний візит ви здійснили до Франції. Ми дуже чутливі до такого знаку дружби", - зазначив Макрон.