Усунутий від влади екс-президент Єгипту Мурсі помер прямо у залі суду

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мурсі перебував під арештом майже шість років

Помер екс-президент Єгипту і колишній лідер ісламістської організації "Брати-мусульмани" Мохаммед Мурсі. Як повідомляє єгипетське державне телебачення, 67-річний Мурсі помер в залі суду, де його судили у справі про шпигунство.

Мурсі серед іншого звинувачували у зв'язках з палестинським радикальним угрупуванням ХАМАС і ліванською Хезболлою.

Мурсі - перший президент в історії Єгипту, який переміг на конкурентних демократичних виборах в 2012 році після подій "Арабської весни", в результаті яких був повалений президент Хосні Мубарак.

У липні 2013 року Мурсі відсторонили від влади військові: до влади прийшов Абдул-Фаттах ас-Сісі, який оголосив "Братів-мусульман" терористичною організацією. Останні роки Мурсі провів під арештом.

У квітні 2015 року Мурсі засудили до 20 років в'язниці за те, що він віддав наказ про арешт і тортури демонстрантів під час перебування президентом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мурсі був президентом Єгипту у 2012-2013 роках. Його усунули від влади військові

Співчуття висловив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який підтримував добрі стосунки з Мурсі: "Нехай Аллах утішить душу нашого брата Мурсі, нашого мученика".

У травні адміністрація президента США Дональда Трампа заявила про намір за прикладом єгипетської влади оголосити "Братів-мусульман" терористами - що означатиме економічні санкції і заборони на візити в США для членів найстарішої ісламістської організації Єгипту, у якій більше мільйона послідовників по всьому Близькому Сходу. Коли США офіційно визнають цю організацію терористичною, під санкції потраплять всі компанії та фізичні особи, які мають з нею справу.

У квітні в США президент Єгипту Абдул-Фаттах ас-Сісі зустрівся з Дональдом Трампом. Саме він, за даними американської преси, просив американського президента визнати "Братів-мусульман" терористами.

У заяві на своєму сайті "Брати-мусульмани", як повідомляє агентство Reuters, заявили, що продовжать свою діяльність, попри рішення Вашингтона.

"Ми залишимося непохитними в тому, що ми робимо відповідно до нашої поміркованої і мирної ідеології, і будемо продовжувати робити свою справу для справжнього і конструктивного співробітництва заради добробуту всіх громад, де ми живемо, і добробуту всього людства", - йдеться у заяві організації.

Життя і доля Мурсі

Мурсі народився в селі Аль-Адуа у дельті Нілу в 1951 році. Навчався на інженера в Каїрському університеті, а потім поїхав в США отримувати докторський ступінь в галузі ракетобудування. Був незалежним депутатом парламенту Єгипту з 2000 до 2005 року.

Після падіння режиму Мубарака в січні 2011 року Мурсі був обраний лідером Партії свободи і справедливості, створеної рухом "Брати-мусульмани".

Протягом довгого часу він був серед лідерів "Братів-мусульман", проте вважав за краще залишатися в тіні; деякі стверджували, що йому бракує харизми.

Мурсі був резервним кандидатом "Братів-мусульман" на президентських виборах і брав участь в кампанії після того, як з перегонів зняли іншого кандидата Хайрата Шатера (формальною причиною недопущення останнього до виборів була судимість за часів президента Хосні Мубарака).

Під час передвиборної кампанії влітку 2012 року Мурсі обіцяв бути президентом усіх мусульман, сприяти встановленню єдності в єгипетському суспільстві і підвищенню добробуту жителів.

Проте його критики стверджували, що свої обіцянки правити на благо всіх мусульман Мурсі не дотримав, дозволивши ісламістам обійняти всі основні державні посади, і звинувачували президента в тому, що його політика зруйнувала економіку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Абдул-Фаттах ас-Сісі був призначений Мурсі головнокомандувачем армії у серпні 2012 року, а вже у липні 2013 року очолив виступ військових проти нього

Ще до кінця першого року його перебування при владі по всій країні, особливо в Каїрі, почалися масові демонстрації протесту.

3 липня 2013 року збройні сили тимчасово зупинили дію конституції і заявили про створення нового уряду технократів. Мурсі, який засудив переворот, був заарештований військовими.

У 2014 році генерал Абдул-Фаттах ас-Сісі, який був призначений Мурсі головнокомандувачем і очолив виступ військових проти нього, став президентом Єгипту і досі залишається на цій посаді.

Хто такі "Брати-мусульмани"?

Спочатку рух "Брати-мусульмани" було заснований для поширення серед населення принципів ісламської моралі, а також для благодійних цілей. Але незабаром після заснування він почав займатися і політикою, домагаючись повної незалежності Єгипту від Британії і запобігання поширенню в суспільстві західних цінностей.

Рух заснував в 1928 році політичний діяч і ісламський проповідник Хасан аль-Банна. Організація стала прикладом для інших ісламістів на Близькому Сході і в інших регіонах.

Хоча самі "брати" стверджують, що підтримують принципи демократії, угруповання також заявляє, що хоче створити державу, яка буде управлятися згідно з принципами шаріату. Їхнє головне гасло: "Іслам - ось відповідь".

До кінця 1940-х років у руху було близько півмільйона членів в одному лише Єгипті.

У 1952 році колоніальне правління Єгиптом завершилося після військового перевороту, організованого так званими "Вільними офіцерами", яким допомогли "Брати-мусульмани".

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Брати-мусульмани" багато десятиліть були нелегальною організацією у Єгипті, а їхнього проповідника Саїда Кутба стратили у 1966 році

Але після невдалої спроби вбивства президента Гамаля Абделя Насера ​​у 1954 році рух заборонили, а тисячі його членів відправили до в'язниці, де їх піддавали тортурам. Рух пішло в підпілля.

Це зіткнення з владою призвело до важливих наслідків. Один з членів руху Саїд Кутб розробив нову ідеологію, яка закликає до джихаду проти всіх "невірних" представників влади, зокрема, в мусульманських країнах.

Його тези мали значний вплив на засновників і послідовників радикальних ісламістських угруповань - від "Ісламського джихаду" до "Аль-Каїди".