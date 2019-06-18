Чому розлучення призводить до ожиріння дітей

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Діти, чиї батьки розлучилися, частіше страждають на ожиріння, вважають вчені.

Особливо це стосується дітей, чиї батьки розлучилися до того, як їм виповнилося шість років.

Дослідники Лондонської школи економіки та політичних наук проаналізували дані 7574 дітей, народжених з 2000 по 2002 рік.

Автори говорять, що їхні висновки говорять про необхідність більше уваги приділяти здоров'ю в тих сім'ях, які розпадаються.

У статті наводять низку причин, чому діти можуть набирати вагу після розлучення батьків.

Серед них:

брак грошей на свіжі фрукти та овочі у розлучених родинах

батькам доводиться більше працювати, залишаючи менше часу на приготування здорової їжі

менше грошей на додаткові активності, включаючи спорт

у батьків лишається менше часу на те, аби слідкувати за харчовими звичками своїх дітей

емоційні проблеми батьків, які самі переїдають і дають дітям багато солоної та жирної їжі

Інформацію про дітей зібрав британський дослідницький центр, який слідкував за життям групи, що народилася на початку нового тисячоліття. Вчені проаналізували дані різного періоду розвитку кожної дитини аж до підліткового віку.

"Тривалі наслідки"

Результати дослідження показали, що діти розлучених батьків набрали більшу вагу протягом року одразу після того, як їхні батьки розійшлися, ніж ті, батьки яких залишалися разом протягом цього ж періоду.

Такі діти продовжують набирати надмірну вагу протягом 36 місяців після розпаду сім'ї.

Результати цього аналізу підтверджують ідею про те, що розлучення батьків є "процесом з довготривалими наслідками".

При цьому науковці припускають, що дослідження вивчало вплив на дітей до 11 років, але ці наслідки можуть бути ще більшими і тривалішими.

Через це варто приділяти більше уваги здоровому харчуванню дитини у випадку розлучення.

"Своєчасне втручання допоможе запобігти або принаймні послабити процес, який призводить до ожиріння у дітей", - пишуть дослідники.

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