США посилюють присутність на Близькому Сході

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Пентагон відправляє на Близький Схід ще тисячу військовослужбовців. Таке посилення військової присутності в регіоні відбувається на тлі різкого погіршення відносин між США та Іраном.

Керівник американського оборонного відомства Патрік Шенахен заявив, що це робиться у відповідь на ворожі дії іранських сил.

У понеділок військово-морське відомство США оприлюднило знімки, які, на думку його експертів, свідчать про те, що за недавнім нападом на танкери в затоці Омана стоїть Іран.

Копирайт изображения US Department of Defense Image caption В понеділок США оприлюднили фото, на яких, як вони стверджують, зафіксовані пошкодження корпусу танкеру та бійці іранських спецпризначенців

Іран заявив у понеділок, що більше не має наміру виконувати умови договору 2015 року в частині, що стосується іранських ядерних розробок.

Тегеран попередив, що до 27 червня будуть перевищені ліміти на збагачення урану, узгоджені раніше в договорі.

Заява Пентагону

У заяві Пентагону йдеться, що США не шукають конфронтації з Іраном, і що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки американського військового персоналу, який працює в регіоні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 13 червня держсекретар США Майк Помпео поклав відповідальність за напади на танкери на Тегеран

"Недавні іранські напади підтверджують достовірність і надійність отриманих нами розвідданих про ворожу поведінку іранських сил, а також пов'язаних з ними угрупувань, які загрожують персоналу й інтересам Сполучених Штатів в регіоні", - заявив Шенахен.

За його словами, військові будуть стежити за ситуацією в регіоні і відповідним чином коригувати свої дії.

Що сталося в затоці

У затоці Омана вранці 13 червня подали сигнал лиха два нафтові танкери, їхні капітани заявили про пошкодження. Місцеві ЗМІ припустили, що на танкери було скоєно напад.

Нафтовий танкер, що пливе з Саудівської Аравії в Сінгапур, "був пошкоджений в результаті можливого нападу", - йдеться в заяві керівника судна.

"Корпус був пошкоджений над ватерлінією по правому борту", - йдеться в повідомленні компанії.

ВМС США тоді заявили, що розслідують повідомлення про можливі вибухи та пожежу принаймні на одному судні.

Члени екіпажу (21 осіб з Kokuka Courageous і 23 з Front Altair) були евакуйовані після того, як танкери надіслали сигнали лиха.

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