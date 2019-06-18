Собаки навчилися робити "сумні очі", щоб маніпулювати людьми - огляд ЗМІ

У вівторок, 18 червня, іноземна преса пише про таке:

Як собаки навчились маніпулювати людьми

Чому так часто вбивають журналістів, що пишуть про екологію

На що чекати в ліжку від фанатів поп-музики

Чому "пивний живіт" стає модним

"Сумні очі"

The Daily Telegraph пише про те, що в процесі еволюції собаки навчились "робити сумні очі, від яких мліє серце", аби маніпулювати людьми.

Науковці з Університету Портсмута порівняли анатомію та поведінку собак і їхніх предків - вовків, - і з'ясували, що вони мають дуже схожу мускулатуру морди. За одним виключенням - м'язів над очима.

Як виявилося, собаки мають "розвинуту м'язову структуру", в той час як вовки лише "скупчення волокон".

За словами вчених, собаки навчились розчулювати людей аби "мати з ними кращі стосунки".

"Коли собаки роблять ці рухи, в людей з'являється сильне бажання піклуватись про них", - каже психолог Джуліана Камінські.

Вчені вважають цю рису неабияким еволюційним досягненням, адже минуло "лише 33 тис. років" з моменту розділення видів.

"Ці маленькі м'язи є настільки тоненькими, що крізь них можна буквально бачити. Але рух, який вони дозволяють робити, може мати такий потужний ефект, що перебував під постійним еволюційним тиском".

"Насправді дивовижно, що ці прості відмінності у виразі морди могли допомогти визначити стосунки між першим собаками та людьми", - цитує американського анатома Адама Гарстоуна-Роуза Daily Telegraph.

Професія: журналіст

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The Guardian пише про те, що журналісти, які досліджують завдання шкоди навколишньому середовищу, стикаються з загрозами життю майже так само часто, як і військові кореспонденти.

Згідно з останнім дослідженням Комітету з захисту журналістів, впродовж кількох останніх років були вбиті 13 журналістів, які освітлювали тему екології. Ще більше "потерпають від насильства, агресії, залякувань та судових позовів", пише видання.

За словами дослідників, вони розслідують ще 16 підозрілих смертей журналістів за останні 10 років. Якщо їхні підозри будуть доведені, то загальна кількість вбитих журналістів цієї спеціалізації зросте до 29.

Комітет із захисту журналістів вважає, що головною причиною небезпеки для журналістів, що пишуть про проблеми екології та навколишнього середовища, є те, що їхні дослідження часто мають на меті вплинути на корпоративних і політичних гравців, які, приміром, зацікавлені у видобутку корисних копалин.

"Важко подумати про категорію журналістів, які б постійно мали справу з більш небезпечними суб'єктами. Репортажі про навколишнє середовище можуть таким самим небезпечним заняттям, як і висвітлення контрабанди наркотиків," - каже експерт Брюс Шапіро.

За словами виконавчого директора Комітету з захисту журналістів Джоела Саймона, ця спеціалізація є небезпечною ", адже містить в собі подорожі у віддалені регіони та "протидію потужним інтересам".

"Це не нова проблема, але вона загострилась через пришвидшення зміни клімату та навколишнього середовища, які все більше впливають на життя людей. Не бачу, як ситуація може змінитись найближчим часом. Саме тому так важливо писати про проблеми навколишнього середовища попри ризик", - цитує пана Саймона Guardian.

Як музика впливає на сексуальні вподобання

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Daily Mail пише про те, що 17% людей слухають музику в навушниках під час сексу.

Компанія TickPick, яка проводила дослідження музичних та сексуальних вподобань, також з'ясувала чимало інших цікавих фактів. Зокрема понад 1 000 опитаних розповіли про вплив музики на статевий акт і те, як часто вони використовують контрацептиви.

Так, поціновувачі кантрі-музики стверджують, що саме прослуховування в цьому стилі через AirPods приносить їм "найбільше сексуальне задоволення".

"З іншого боку, фанати поп-музики мають найменші шанси отримати задоволення в ліжку", - пише видання.

А ось поціновувачі блюзу кажуть, що саме ритми цього стилю роблять їхні сексуальні втіхи найдовшими - в середньому 16 хвилин в ліжку.

Дослідники також встановили, що прихильники репу та хіп-хопу найменш охочі порадувати партнера чи партнерку оральним сексом.

Майже 44% прихильників електронної танцювальної музики зізнались, що мають сексуальний фетиш, а ось майже всі поціновувачі класичного року заперечують такі вподобання.

Цікаво, що фанати кантрі-музики також найменше використовують контрацепцію. Лідерами за цим показником виявились хеві-метал фани - майже 65%.

І, нарешті, найпопулярнішою сексуальною позою майже третина респондентів вважає "позу собачки".

"Ви можете не усвідомлювати зв'язок музики з сексом. Але пісні, виконавці та плейлисти, які ви слухаєте, насправді можуть впливати на вашу поведінку та очікування в спальні", - цитує висновки компанії TickPick Daily Mail.

Пивний живіт - ознака впевненості?

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The Sun пише про те, що пивний чоловічий живіт є "більш привабливим" для жінок ніж накачаний прес.

Попри величезну кількість чоловіків "з кубиками" на телебаченні та в медіа, "здається, все більше людей відкидають традиційну фізичну форму Геркулеса", веде далі видання.

Відомі актори та спортсмени не соромляться показувати свою "не ідеальну форму". Приміром, бельгійський футбольний "чарівник" Еден Азар продемонстрував пивний живіт під час проходження медобстеження на базі мадридського "Реала", а позування Данні Дайєра та Кріса Пратта на обкладинках відомих видань навіть "збільшило популярність" такого вигляду важливої частини чоловічого тіла.

Компанія Planet Fitness провела дослідження та встановила, що велика кількість людей підтримують тих, хто не соромиться свого тіла.

"Майже 4 з п'яти опитаних жінок і чоловіків вважають, що "пивний живіт" є ознакою людини, впевненої у своєму тілі", - каже Planet Fitness у висновках.

А загальнонаціональне дослідження в США встановило, що 23 мільйони чоловіків мають пивний живіт, а 71% з них переконані, що це є "загально прийнятним".

"В результаті загальноприйнятного сприйняття факту, що чоловіки не мусять виглядати як Кріштіану Рональду, власники пивних животів почуваються в цілому щасливішими, ніж минулого року", - цитує результати американського дослідження Sun.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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