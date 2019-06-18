Експрезидента УЄФА Мішеля Платіні “затримали за підозрою в корупції”

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Мішеля Платіні, який з 2007 по 2016 рік займав посаду президента УЄФА, затримали правоохоронці. Про це повідомляють численні ЗМІ - зокрема, агентство Reuters.

Французька поліція затримала і допитала Платіні за справою про можливу корупційну складову у рішенні УЄФА надати право Катару приймати Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у 2020 році.

Окрім Катару господарями майбутнього турніру бажали стати США, Австралія, Південна Корея та Японія.

Правоохоронці, за даними ЗМІ, не виключають, що Платіні міг отримати хабар за сприяння у схваленні цього рішення.

У 2015 році Комітет ФІФА відсторонив Платіні від футбольної діяльності на 8 років (згодом термін скоротили).

Це рішення ухвалили після розслідування, де фігурував епізод із перерахуванням на ім'я Платіні майже двох мільйонів доларів.

Перерахування коштів схвалив тодішній президент ФІФА Йозеф Блаттер, який наразі так само відсторонений від футбольної діяльності рішенням комітету ФІФА.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Йозеф Блаттер і Мішель Платіні

Посаду президента УЄФА Платіні залишив у вересні 2016 року. Він неодноразово заперечував свою провину.

До початку кар'єри футбольного функціонера Платіні здобув світову славу як футболіст.

Він три рази ставав володарем "Золотого м'яча" - престижної футбольної нагороди, яку ще з 1950-х років вручає французьке видання France Football.

Катар здобув право стати володарем ЧС-2020 у грудні 2010 року.

Рішення викликало критику з багатьох боків - представників Катару звинуватили у підкупі футбольних чиновників.

Втім, розслідування ФІФА, яке проводилося згодом, фактів підкупу не виявило.

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