П'ятеро кримських татар отримали вироки в Росії: від 12 до 17 років

Копирайт изображения Кримська солідарність

18 червня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив до тюремних строків п'ятьох кримських татар, повідомляють російські ЗМІ.

Усі вони називають своє переслідування політично вмотивованим.

Як пише "Інтерфакс", їх визнали винними у членстві в організації "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії вважається терористичною.

Теймур Абдуллаєв отримав 17 років в'язниці, його брат Узеїр - 13 років. Рустема Ісмаїлова засудили до 14 років за ґратами, Еміля Джемаденова та Айдера Саледінова - до 12 років.

Слідство встановило, що Теймур Абдуллаєв у березні 2014 року створив у Сімферополі підрозділ "Хізб ут-Тахрір", до якого увійшли всі інші підсудні.

Усіх засуджених арештували ще у 2016 році - після обшуків в їхніх домівках.

Напередодні вони виступили в суді з останнім словом, де заявили, що їх переслідування є політично вмотивованим.

Що таке "Хізб ут-Тахрір"?

Копирайт изображения Кримська солідарність Image caption Акція на підтримку засуджених кримських татар

Представники "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але при цьому відкидають терористичні методи боротьби.

У Росії "Хізб ут-Тахрір" рішенням Верховного суду був заборонений ще у 2003 році. Цю заборону Москва поширює зокрема й на територію Криму.

Після анексії півострова у 2014 році у ЗМІ час від часу почала з'являтися інформація про обшуки в будинках кримських татар. У ФСБ такі заходи слідчими пояснюють діями щодо їх можливої причетності до "Хізб ут-Тахрір".

Водночас кримськотатарські активісти та правозахисники називають це політичними репресіями та переслідуванням незгодних.

В Україні діяльність "Хізб ут-Тахрір" не заборонена.

Не перший судовий вирок

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Наприкінці грудня минулого року той-таки Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії засудив до тюремних термінів ще чотирьох кримських татар.

Головного підозрюваного Енвера Мамутова засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, трьох інших - Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеїтова - до дев'яти років колонії суворого режиму.

Усіх їх так само звинуватили у причетності до "Хізб ут-Тахрір". Жоден із засуджених своєї провини не визнав.

Один з фігурантів, Ремзі Меметов, неодноразово заявляв, що він не має до "Хізб ут-Тахрір" жодного стосунку.

"Ніколи не займався вербуванням, усім, у чому мене звинувачують", - казав Ремзі Меметов.

Схожі заяви робив і Зеврі Абсеїтов, який до ув'язнення працював стоматологом: "Я не перебуваю і ніколи не перебував у жодній організації. Я займався улюбленою роботою і ніс виключно благо".

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