Instagram спростить відновлення зламаних акаунтів

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Фотосервіс Instagram тестує новий функціонал, який суттєво спростить процедуру відновлення акаунтів, що були зламані.

Наразі відновити акаунт хоч і можливо, але це займає тривалий час: на процедуру регулярно жалілися як популярні блогери, так і звичайні інтернет-користувачі.

Нова функція дозволить після кількох невдалих спроб увійти у власний акаунт вказавши адресу електронної пошти чи номер телефону, до яких прив'язаний профіль.

Після цього користувач отримає код доступу до свого акаунту.

Instagram-блогер Ліндсі Комерфорд каже, що після того, як її сторінку зламали, вона тривалий час писала запити в службу підтримки Instagram і просила відновити доступ, але безрезультатно.

Сторінка залишалася заблокованою.

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Зрештою їй довелося звернутися за послугами "білого хакера", який допоміг їй відновити доступ до акаунту. Про свій досвід з цього питання вона розповіла у блозі.

За її словами, щоб повернути собі зламаний акаунт, вона 10 разів писала звернення в техпідтримку Instagram і залишала декілька голосових повідомлень, в яких описувала свою проблему.

"Отримати допомогу - непроста справа, і потребує певної цифрової магії", - каже дівчина.

Функція спрощеного відновлення доступу до акаунтів зараз тестується: скористатися нею поки можуть лише власники мобільних пристроїв на Android.

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