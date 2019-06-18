Instagram спростить відновлення зламаних акаунтів
Фотосервіс Instagram тестує новий функціонал, який суттєво спростить процедуру відновлення акаунтів, що були зламані.
Наразі відновити акаунт хоч і можливо, але це займає тривалий час: на процедуру регулярно жалілися як популярні блогери, так і звичайні інтернет-користувачі.
Нова функція дозволить після кількох невдалих спроб увійти у власний акаунт вказавши адресу електронної пошти чи номер телефону, до яких прив'язаний профіль.
- Instagram блокуватиме хештеги, які агітують проти щеплень
- Instagram полює на фейкові "лайки" і коментарі
Після цього користувач отримає код доступу до свого акаунту.
Instagram-блогер Ліндсі Комерфорд каже, що після того, як її сторінку зламали, вона тривалий час писала запити в службу підтримки Instagram і просила відновити доступ, але безрезультатно.
Сторінка залишалася заблокованою.
Зрештою їй довелося звернутися за послугами "білого хакера", який допоміг їй відновити доступ до акаунту. Про свій досвід з цього питання вона розповіла у блозі.
За її словами, щоб повернути собі зламаний акаунт, вона 10 разів писала звернення в техпідтримку Instagram і залишала декілька голосових повідомлень, в яких описувала свою проблему.
"Отримати допомогу - непроста справа, і потребує певної цифрової магії", - каже дівчина.
Функція спрощеного відновлення доступу до акаунтів зараз тестується: скористатися нею поки можуть лише власники мобільних пристроїв на Android.
Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber.