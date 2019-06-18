Джон К’юсак вибачився за антисемітський твіт. У його щирість повірили не всі

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Американський актор Джон К'юсак вибачився за публікацію "образливого" антисемітського зображення у своєму Twitter.

Напередодні він оприлюднив ілюстрацію, на якій була зображена рука з зіркою Давида на зап'ясті.

У підписі йшлося: "Аби усвідомити, хто править вами, просто зрозумійте кого вам не можна критикувати".

Цей вислів, який часто приписують французькому філософу Вольтеру, насправді належить американському націоналісту Кевіну Строму.

Також К'юсак додав до публікації власний коментар: "Слідкуйте за грошима", - написав він під зображенням.

Втім, вже незабаром актор його видалив і запевнив, що просто "помилково ретвітнув публікацію альтернативних правих" - мовляв, він не одразу зрозумів, що ілюстрація є антисемітською.

"Я швидко видалив це образливе зображення, і я прошу пробачення за те, що оприлюднив його".

Втім, багато хто у щирість вибачень Джона К'юсака не повірив.

Так письменник Елад Нехорай зауважив: якби репост зображення був випадковістю, актор не дописував би до нього коментар "Слідкуйте за грошима".

На ситуацію звернув увагу й англійський комік єврейського походження Девід Беддіел, який написав: "Джон К'юсак каже, що спочатку не зрозумів, що картинка є антисемітською. Господи, для це просто якась сліпа пляма для прогресистів, чи не так?".

Популярність антисемітських поглядів швидко зростає в усьому світі. Експерти пов'язують це, зокрема, з розвитком інтернету, який дозволяє легко поширювати фейкові новини та конспірологічні теорії.

У 2017 році в США було зафіксовано на 57% більше випадків прояву антисемітизму, аніж з рік до цього. При цьому вперше з 2010 року вони траплялися в усіх без виключення штатах.

Окрім того, у грудневому звіті ЄС йшлося про те, що антисемітизм "пронизує європейське життя".

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