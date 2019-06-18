Зеленський закликав противників санкцій проти Росії відвідати Донбас

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Президент України Володимир Зеленський закликав тих європейських політиків і бізнесменів, які виступають проти продовження антиросійських санкцій, відвідати Донбас.

Про це він сказав на пресконференції у Берліні після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Я знаю про заклики окремих політиків та великого бізнесу Німеччини щодо необхідності скасування санкцій і відновлення ділової активності з Росією", - сказав президент України.

Звернувшись до них, пан Зеленський сказав, що Україна "не починала цю війну", але бореться за її завершення щодня.

За його словами, Україна не хоче, аби через санкції страждали її партнери, проте "це єдиний безкровний шлях відновлення миру на континенті".

"Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі й пересвідчитись скільки лиха українським людям принесла ця війна. Подивіться на Крим, який з туристичного краю та природної перлини перетворився на реальний військовий табір", - заявив президент.

"Санкції для нас для всіх і по-перше, для Росії — це інструменти, якщо ми розуміємо, що це інструмент не є найбільшим та найвпливовішим, то нам потрібне збільшення кількості цих інструментів", - сказав президент України.

Сама ж Ангела Меркель сказала, що "санкції не будуть скасовані, доки Крим не повернеться до України".

При цьому, вона сказала, що мова не йде про запровадження нових санкцій, а тільки про їх продовження.

Вона також привітала ініціативи пана Зеленського з покращення гуманітарної ситуації на Донбасі.

Президент України сказав, що обговорив із канцлеркою Німеччини питання звільнення українських заручників у Росії, і розраховує на німецьку підтримку.

Раніше під час зустрічі з головою Німецького парламенту Вольфгангом Шойбле Зеленський заявив, що "обмін людей хоча б 10 на 10 чи 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Канцлер Німеччини запевнила, що санкції проти Росії не знімуть до повернення Криму Україні

За його словами, Україна планує розпочати проект розбудови Донбасу, і Європа може у цьому допомогти.

Нормандський формат

Пан Зеленський сказав, що пріоритетом для України є досягнення миру на Донбасі й тому він хоче, аби зустріч керівництва Франції, Німеччини, України й Росії "відбулася терміново".

Президент зазначив, що у липні пройде зустріч радників лідерів нормандського формату, на якому сторони обговорять майбутню зустріч голів держав.

"Північний потік-2"

Володимир Зеленський підкреслив, що збереження транзиту російського газу територією України є однією з гарантій енергетичної безпеки регіону та усієї Європи.

"Не таємниця, що наші позиції стосовно проєкту "Північний потік-2" є діаметрально протилежними, проте ми вдячні за готовність Німеччини вести перемовини з цього питання", - сказав він.

Також він висловив впевненість у тому, що Україна і Росія зможуть укласти нову угоду про транспортування газу через ГТС "без викручування рук".

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