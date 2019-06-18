НБУ скасував обов'язковий продаж валюти бізнесом. Що це означає?

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Національний банк України скасував вимогу щодо обов'язкового продажу валютних надходжень.

Норма, яка зобов'язує підприємців продавати частину своїх валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку перестане застосовуватись з 20 червня 2019 року.

Регулятор запевняє, що дане послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності.

За статистикою останніх років, яку наводить НБУ, бізнес загалом продавав понад 90% валюти, хоча з березня обов'язкова частка складала 30% (до цього 50%).

Вимогу про обов'язковий продаж валютних надходжень для експортерів Нацбанк запровадив ще у листопаді 2012 року.

У серпні 2014 року він зобов'язав бізнес продавати 100% валютних надходжень, виправдовуючи це необхідністю забезпечити фінансову стабільність в Україні.

У вересні 2014 року Нацбанк знизив частку до 75%, у червні 2016 року — до 65%, а в липні 2017 року — до 50%, востаннє частку знизили у березні 2019 року — до 30%.

НБУ пояснював поступове зменшення частки обов'язкового продажу валюти прогресом у досягненні фінансової стабільності.

Що це рішення означає?

Інвестиційний банкір, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса розповів BBC News Україна, що бізнес давно очікував на це рішення, а наявність обмеження такого роду "непритаманна для нормальної розвинутої економіки".

За його словами, це "позитивний сигнал, що НБУ буде продовжувати лібералізацію" фінансового ринку.

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"Це й сигнал, що Нацбанк не бачить загроз національній валюті", - вважає банкір. Він нагадав, що введення таких обмежень було одним із ключових елементів "боротьби за стабільну гривню".

Пан Фурса підкреслив, що хоча це рішення й не змінить практику ведення бізнесу, проте дасть можливість підприємцям самостійно розпоряджатись своїми грошима, а це завжди позитивно.

Голова наглядової ради НБУ Богдан Данилишин у розмові з BBC News Україна сказав, що також вважає дане рішення кроком "на зустріч покращенню ділового та інвестиційного клімату в Україні".

За його словами, скасування обов'язку можливо призведе до "зменшення оффшоризації розрахунків у українських експортерів".

Пан Данилишин не вбачає у рішенні регулятора якихось загроз нинішній курсовій стабільності, оскільки більшість компаній і так продають свою валютні надходження.

У вівторок НБУ представив звіт про фінансову стабільність, у якому зазначив, що ризики зараз перебувають на одному з найнижчих рівнів, а макроекономічні умови сприятливі для роботи банків.

Єдині загрози, на думку регулятора, це судові процеси навколо "ПриватБанку" та можлива перерва у співпраці з Міжнародним валютним фондом, програма з яким завершується на початку наступного року.

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