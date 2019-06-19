Катастрофа MH17: слідчі назвали імена підозрюваних. Хто вони?

Копирайт изображения Reuters Image caption Пасажирський літак "Малазійських авіаліній" був збитий 17 липня 2014 року

Спільна слідча група (JIT) оголосила нові результати розслідування причин катастрофи пасажирського літака "Малазійських авіаліній", збитого в липні 2014 року на Донбасі.

Слідчі вперше назвали імена чотирьох людей, яких підозрюють у причетності до збиття літака.

Одночасно СБУ оголосило їм підозру.

Рейс MH17 слідував з Амстердама до Куала-Лумпур. Внаслідок катастрофи загинули всі 298 людей, які були на борту.

Результати розслідування спочатку повідомили родичам загиблих, а потім оголосили публічно.

Спільна слідча група працює в Нідерландах - громадян цієї країни було найбільше у збитому літаку (193 людини).

У групі також є представники Бельгії, Австралії і Малайзії, які теж втратили в катастрофі своїх громадян, а також України.

Раніше цього ж дня сайт журналістських розслідувань Bellingcat оприлюднив новий звіт щодо катастрофи з описом людей, причетних до транспортування установки "Бук", яку використали для збиття літака.

Серед 12 названих осіб є колишній військовий керівник проросійських бойовиків Ігор Гіркін (відомий як Стрєлков), а також Ігор Безлер, якого раніше ідентифікували в записах телефонних розмов, які відбулися незабаром після катастрофи.

Раніше команда BellingCat писала про причетність бойовика "Хмурого" та представника військової розвідки, який керував бойовиками в Луганську, на прізвисько "Оріон".

Росія послідовно відкидає свою причетність до катастрофи рейсу MH17.

Хто підозрювані?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Представники Спільної слідчої групи назвали підозрюваних

Слідство назвало імена чотирьох осіб, яких підозрюють у причетності до збиття літака, що призвело до загибелі 298 пасажирів:

Ігор Гіркін (Стрелков) - колишній "міністр оборони" так званої "ДНР"

(Стрелков) - колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Сергій Дубинський , відставний офіцер ГРУ армії Росії

, відставний офіцер ГРУ армії Росії Олег Пулатов , підполковник запасу ВДВ армії Росії

, підполковник запасу ВДВ армії Росії Леонід Харченко, громадянин України, командир розвідувального підрозділу ГРУ так завної "ДНР"

Троє з названих підозрюваних - росіяни і за версією слідства наразі перебувають в Росії.

Четвертий, українець, за даними слідства, перебуває на тимчасово непідконтрольній уряду території України.

Усіх чотирьох оголошено в міжнародний розшук, справу передадуть до голландського суду до кінця року.

"Сьогодні ми видамо міжнародні ордери на арешт чотирьох підозрюваних. Цих людей також внесуть у національний і міжнародний списки осіб, що перебувають у розшуку", - сказав старший констебль поліції Нідерландів Вілворд Поулсон.

"Ми не будемо просити про екстрадицію, оскільки конституції Росії та України забороняють екстрадицію своїх громадян", - заявив старший прокурор прокуратури Нідерландів Фред Вестербекер.

Він заявив, що відповідно до угоди між Австралією, Нідерландами, Україною, Малайзією та Бельгією переслідування підозрюваних буде відбуватись відповідно до нідерландського законодавства, а справу слухатиме нідерландський суд.

Процес має розпочатися 9 березня 2020 року. Слухання у суді відбудуться навіть у випадку, якщо підозрювані на нього не з'являться.

"Підозрювані вважаються невинними, поки їм не винесуть вирок суду", - зазначив представник JIT.

Пан Вестербекер закликав підозрюваних дати власні свідчення у суді щодо їхньої ролі у збитті літака.

Щодо підозрюваного українця, який за даними слідчої групи перебуває на території так званої "ДНР", генпрокурор Юрій Луценко заявив: "Ми спробуємо заарештувати цю особу, зробити все для цього можливе".

"Якщо це вдасться, ми організуємо відеозв'язок з голландським судом, і згідно з угодою, забезпечимо виконання вироку для цієї особи", - додав генпрокурор на брифінгу JIT.

Одночасно Головне слідче управління СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури України оголосило підозру названим чотирьом особам.

Розслідування катастрофи

Копирайт изображения AFP

Літак рейсу MH17 вилетів з амстердамського аеропорту вранці 17 липня 2014 року. Він мав прибути до Куала-Лумпур наступного дня.

Через близько чотири години після злету було втрачено зв'язок з літаком, коли він був на відстані близько 50 км від російсько-українського кордону.

Літак розбився в Донецькій області на території, тимчасово непідконтрольній уряду Україні.

У жовтні 2015 року Рада з безпеки Нідерландів зробила висновок, що літак було збито в повітрі ракетою з установки "Бук".

У 2016 році Спільна слідча група досягла такого ж висновку.

У травні минулого року JIT оприлюднила офіційний висновок про те, що "Бук", з якого збили "Боїнг", належав курській 53-й бригаді протиповітряної оборони Збройних сил Росії.

Повідомлялося, що слідчі мають список з кількох десятків людей, яких підозрюють у тому, що саме вони були причетними до транспортування "Буку" з Росії на Донбас та запуску ракети з нього.

Утім, офіційно їхні імена раніше не озвучували.

Австралія та Нідерланди звинуватили у катастрофі Росію.

Росія послідовно заперечує свою причетність до катастрофи із малайзійським літаком, а російське МЗС називало розслідування JIT "упередженим та політично вмотивованим".

Версія Росії

Росія послідовно заперечує свою причетність до катастрофи із малайзійським літаком.

Москва висувала різні версії щодо провини українських військових.

Міністерство оборони і виробник ракет для "Бука" концерн "Алмаз-Антей" доводили, що ракету випустили з території, яка на той момент перебувала під контролем української армії.

Водночас Слідчий комітет Росії, який відкрив карну справу за фактом загибелі малайзійського "Боїнга", заявляв, що розглядає як пріоритетну, версію про те, що лайнер було збито літаком Су-25 ВПС України.

Різні експерти доводили, що це є неможливим, адже Су-25 не літає на такій висоті і не має ракет, здатних збити лайнер на висоті 10 км.

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