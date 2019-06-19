Нові рейтинги: Вакарчук нарощує оберти, Порошенко втрачає

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За опитуванням політичних уподобань українців, яке провела група "Рейтинг" 8-12 червня, зріс рейтинг "Голосу" Святослава Вакарчука, а рівень підтримки партії "Європейська солідарність" Порошенка знизився.

Партію Петра Порошенка наразі готові підтримати 5% опитаних (минулого тижня таких було 7,9%).

А рейтинг партії "Голос" Святослава Вакарчука зріс і наразі становить 8,1% (минулого тижня - 6,4%).

Лідером електоральних симпатій залишається партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47,1% виборців, які визначились та підуть на вибори (за даними дослідження "Рейтингу" від 6-9 червня - 47,5%).

За тиждень майже не змінились рейтинги інших партій, які долають п'ятивідсотковий прохідний бар'єр - "Опозиційної платформи - За життя", "Європейської солідарності" та "Батьківщини".

Інші партії, які наразі долають 5% виборчий бар'єр, такі:

"Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабиновича та Юрія Бойка - 11,1% (минулого тижня таких було 10,4%, у травні - 10,5%).

"Голос" Святослава Вакарчука - 8,1% (минулого тижня - 6,4%, у травні - 4,6%).

"Батьківщина" Юлії Тимошенко - 7,3% (минулого тижня - 7,5%, у травні - 7,3%)

"Європейська Солідарність" Петра Порошенка - 5% (минулого тижня таких було 7,9%, у травні - 8,8%).

Партію "Сила і честь" Ігоря Смєшка готові підтримати 4,1%, партію "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - 2,2%, "Радикальну партію" Олега Ляшка - 2,1%.

За партію ВО "Свобода" готові голосувати 2,1%, партію "Українська стратегія" - 1,9%, "Опозиційний блок" - 1,8%, "Самопоміч" - 1,2%.

Рейтинг інших політичних сил - менше 1%.

77% висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради.

Ще 12% зазначили, що скоріше готові брати участь, 8% - не голосуватимуть, 3% - не визначилися.

Вибіркова сукупність опитування - 2000 респондентів.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.

Похибка дослідження не перевищує 2,2%.

У групі "Рейтинг" вказали ВВС News Україна, що вони не розкривають замовників дослідження.

Дочасні парламентські вибори призначені на 21 липня.

За партійними списками до Верховної Ради обирають 225 депутатів, а ще половину - у мажоритарних округах. Але депутатів-мажоритарників буде менше 225-ти, адже вибори не проводять в округах Криму та частини Донбасу.

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