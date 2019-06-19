Американський мільярдер подарував Оксфорду $188 млн. На що їх витратять?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мультимільярдер Стівен Шварцман є довіреною особою президента Трампа

Американський мільярдер зробив найбільшу в історії персональну пожертву британському Оксфорду.

Стівен Шварцман, американський інвестор і мільярдер, який консультував президентів республіканців, включаючи Дональда Трампа, надав університету 150 мільйонів фунтів (понад 188 мільйонів доларів).

Як розповідає освітня редакторка BBC Бранвен Джеффрейс, солідну суму витратять на побудову нового приміщення та заснування у ньому інституту, який вивчатиме етику штучного інтелекту (AI).

Британський уряд заявив, що це "глобально значуща" інвестиція для Великої Британії.

Криза фінансування

Через брекзит британські університети можуть стикнутися з кризою фінансування наукових досліджень, адже ризикують втратити доступ до фондів ЄС.

Виконавчий директор компанії Blackstone Стівен Шварцман — один з найвідоміших мільярдерів Америки.

У минулому його розкішний спосіб життя як фінансиста на Волл-стріт викликав критику, але останнім часом він також став головним донором освіти.

Пан Шварцман розповів BBC, що він дав гроші Оксфорду, тому що штучний інтелект головне питання нашої епохи.

"Зараз більшість урядів абсолютно не готові мати справу з цим питанням, і як би вони могли бути готовими, адже це зовсім інший тип технологій", - сказав мільярдер.

"Вони будуть змушені покладатися на великі університети, такі як Оксфорд, та інші країни світу, які спеціалізуватимуться на наданні допомоги у цьому питанні".

Image caption Стівен Шварцман з віце-президенткою Оксфорду, професоркою Луїзою Річардсон

Пан Шварцман сказав, що університети повинні допомогти вибудувати етичні рамки змін, які відбуваються дуже швидко.

Деякі економісти попереджають, що розширення використання штучного інтелекту може серйозно вплинути на суспільство, включаючи втрату робочих місць через автоматизацію, що іноді називають "четвертою промисловою революцією".

Науковці також висловили занепокоєння щодо потенціалу використання штучного інтелекту у кібервійні та підриві демократії.

Ще до свого щедрого пожертвування Оксфорду пан Шварцман виділив 350 мільйонів доларів Массачусетському технологічному інституту (MIT), щоб створити центр для обчислень і штучного інтелекту.

Вивчення етики AI в Оксфорді відбуватиметься в новому гуманітарному центрі, що об'єднуватиме різні предмети: від мов - до філософії.

У новій будівлі також відкриють концертний зал та інші громадські приміщення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Оксфордський університет вже давно є предметом патронату з боку заможних і впливових людей

Університет не приймає пожертвування, якщо вони можуть становити ризик для його репутації.

За словами віцепрезидентки Оксфорда, всі благодійні пожертвування аналізують, аби переконатися, що вони відповідають цінностям установи.

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