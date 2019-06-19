Копирайт изображения Reuters

Міжнародна група журналістів Bellingcat опублікувала своє розслідування щодо можливих причетних до збиття рейсу MH17 малазійських авіаліній у липні 2014 року.

Рейс MH17 слідував з Амстердама до Куала-Лумпур. Внаслідок катастрофи загинули всі 298 людей, які були на борту літака.

Сьогодні ж міжнародні спільна слідча група (JIT) оголосить нові результати розслідування причин катастрофи літака й назве, як очікується, імена чотирьох підозрюваних.

У травні минулого року спільна слідча група оприлюднила офіційний висновок про те, що "Бук", з якого збили "Боїнг", належав курській 53-й бригаді протиповітряної оборони Збройних сил Росії.

Росія ж відкидає свою причетність до цієї трагедії та висуває різні версії щодо провини українських військових.

Слідчий комітет Росії, який відкрив карну справу за фактом загибелі малайзійського "Боїнга", заявляв, що розглядає як пріоритетну, версію про те, що лайнер було збито літаком Су-25 ВПС України.

Різні експерти доводили, що це є неможливим, адже Су-25 не літає на такій висоті і не має ракет, здатних збити лайнер на висоті 10 км.

Розслідувачі проаналізували перехоплені СБУ перемовини та спробували встановити їх фігурантів і ступінь їхньої залученості до катастрофи літака.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Ігор Гіркін тоді був "міністром оборони ДНР"

Ігор Гіркін (Стрєлков), позивний "Стрєлок"

Влітку 2014 року "міністр оборони ДНР".

Bellingcat встановила, що колишній полковник ФСБ на наступний день після збиття літака брав участь в одній з опублікованих розмов з Сергієм Дубинським, якого пов'язують з евакуацією установки "Бук" (саме з неї збили літак) з підконтрольної бойовикам території України назад до Росії.

Крім того, вони припускають, що оскільки більшість причетних до збиття літака були його підлеглими, то він міг знати про поставку ЗРК "Бук" з Росії.

Копирайт изображения Bellingcat

Сергій Дубинський, позивний "Хмурий"

Влітку 2014 року керівник "ГРУ ДНР", можливо також російського ГРУ

Кілька перехоплених телефонних переговорів говорять про те, що саме Дубинський подав запит на поставку установки "Бук", щоб захистити його сили на фронті на південь від Сніжного, і що 17 липня він особисто координував транспортування установки до місця пуску.

Bellingcat вважає його причетним і евакуації зенітно-ракетного комплексу назад у Росію після збиття MH17.

Крім того, за даними розслідувачів, саме підлеглі Дубинського охороняли установку й могли зіграти важливу роль у прийнятті рішення збити MH17, припускаючи, що це був літак противника.

Олег Пулатов, позивні "Гюрза" та "Халіф"

Влітку 2014 року голова одного з відділів "ГРУ ДНР".

Колишній підполковник Збройних сил Росії, ймовірно, був причетний до охорони установки "Бук" на місці пуску на південь від Сніжного.

Леонід Харченко, позивний "Крот"

Влітку 2014 року командир "розвідувального батальйону Крота" в складі "ГРУ ДНР".

За даними розслідувачів, Харченко причетний до охорони установки "Бук", а можливо, координував її транспортування і подальшу евакуацію назад у Росію.

Едуард Гілазов, позивний "Рязань" (вважається загиблим)

Влітку 2014 року командир розвідроти "батальйону Крота".

Гілазов привіз члена екіпажу "Бука", який відбився від колег, до свого командира Леоніда Харченка в Сніжне. Можливо, він також брав участь в охороні "Бука" поруч із місцем пуску.

Олег Шарпов, позивний "Змей"

Влітку 2014 року командир взводу розвідроти.

Шарпова ідентифікували як учасника перехопленої телефонної розмови з Леонідом "Кротом" Харченком від 13:09 17 липня 2014 року. У цій розмові Шарпов запитує Харченка, як дістатися до місця на південь від Сніжного, звідки "Бук" запустив ракету, що збила MH17.

Оскільки ця розмова мала місце більш ніж за дві години до збиття, вкрай імовірно, припускають розслідувачі, що Шарпов був присутній на місці пуску.

Копирайт изображения bellingcat

Ігор Безлер, позивний "Бєс"

Влітку 2014 року командир однойменної групи, яка контролювала район Горлівки, СБУ вважає його співробітником російського ГРУ.

Безлер є у телефонній розмові з його підлеглим Стельмахом, який інформує, що до Безлера летить "пташка". Безлер дає своєму підлеглому вказівку передати це повідомлення "нагору", тим самим, можливо, посприявши помилковій ідентифікації MH17 як військового літака.

Голос Безлер також чути на записі, де він доповідає про збиття літака людині, якого СБУ ідентифікувала як агента ГРУ Василя Гераніна.

Сам Безлер заявляв, що цей запис насправді зроблений напередодні збиття літака, проте розслідувачі вважають, що це неправда і вони справі говорили про MH17.

Сергій Поваляєв, позивний "Боцман" (помер у 2016 році)

Влітку 2014 року заступник командира групи Безлера, можливий офіцер спецназу ГРУ Росії.

У перехопленій телефонній розмові Сергія Дубинського з "Боцманом", яка відбулася незабаром після збиття MH17, Дубинський повідомляє йому, що вранці він отримав "Бук-М" і що вони тільки що збили український штурмовик Су-25.

Крім того, "Боцман" був заступником Безлера, однак його прямий зв'язок зі збиттям MH17 не простежується.

Копирайт изображения bellingcat

Валерій Стельмах, позивні "Батя" та "Найманець"

Влітку 2014 року комендант міста Дзержинськ (нині Торецьк), підлеглий Безлера

Bellingcat вважає, що саме він повідомив Безлеру про MH17, як військовий літак.

Ігор Українець, позивний "Мінер"

Влітку 2014 року підлеглий Безлера, командир піхотного підрозділу.

"Групу Мінера" в контексті збиття літака згадував у розмові Безлер, проте розслідувачі не змогли встановити його причетності.

Олександр Ходаковський, позивний "Скіф"

Влітку 2014 року командир батальйону "Восток" і "міністр держбезпеки ДНР".

Розслідувачі припускають, що колишній боєць "Альфи" СБУ допомагав забезпечити транспортування "Буку", про що він спочатку зізнався в інтерв'ю Reuters, хоча й спростовував це опісля.

Розслідувачі також доводять, що Ходаковський за завданням з Москви намагався приховати "чорні скриньки" літака.

Олександр Семенов, позивний "(Сан) Санич"

Влітку 2014 року заступник командира батальйону "Восток" та "заступник прем'єра ДНР з питань економіки".

Bellingcat відзначає, що за даними телефонних розмов, він допомагав забезпечити транспортування "Буку" Донецьком.

Розслідування і російський слід

Раніше слідча група заявила, що "Боїнг" збили з ракетної установки "Бук" проросійські бойовики.

Минулого року Австралія і Нідерланди офіційно звинуватили Росію у загибелі пасажирського літака МН17.

У травні минулого року спільна слідча група оприлюднила офіційний висновок про те, що "Бук", з якого збили "Боїнг", належав курській 53-й бригаді протиповітряної оборони Збройних сил Росії.

Представник слідчої групи розповів, що установку "Бук" вдалося ідентифікувати завдяки низці її унікальних рис, які прослідкували по фото- та відеоматеріалам, зокрема й з соцмереж очевидців.

На думку слідчих, у 53-й бригаді знали про "операцію", в якій використовували "Бук".

Керівник Служби безпеки України Василь Грицак тоді ж заявив, що Україна "повністю підтримує висновки міжнародної слідчої групи".

У слідчих є список з кількох десятків людей, яких підозрюють у тому, що саме вони були причетними до транспортування "Буку" з Росії на Донбас та запуску ракети з нього.

Утім, офіційно їхні імена раніше не озвучували.

Росія послідовно заперечує свою причетність до катастрофи із малайзійським літаком.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!