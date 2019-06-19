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В Києві загинув військовий журналіст, депутат Верховної Ради і координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Про це BBC News Україна підтвердили в Національній поліції.

"Факт смерті поліція підтверджує" - сказав речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Депутат Антон Геращенко написав у Facebook, що вивчаються всі версії, одна з яких - необережне поводження з нагородною зброєю.

За його словами, на місці події працюють слідчі.

Речник МВС Артем Шевченко повідомив в ефірі телеканалу "Прямий", що до правоохоронних органів звернулася дружина Дмитра Тимчука, яка виявила його тіло з вогнепальним пораненням у голову.

На цей момент правоохоронці розглядають три версії: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує обставини. Він не підтвердив версію Антона Геращенка, що це сталося під час чистки нагородної зброї.

Справу розслідують за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

Дмитро Тимчук - підполковник запасу, перебував на службі в різних структурних підрозділах Міністерства оборони.

У 2008 став головним редактором інтернет-проекту "Флот-2017" та керівником громадської організації "Центр військово-політичних досліджень".

Після анексії Криму та початку конфлікту на Донбасі був координатором групи "Інформаційний спротив", завдяки якій став одним з найпопулярніших інтернет-діячів в Україні.

На позачергових виборах до Верховної ради 2014 року обраний народним депутатом за партійним списком "Народного фронту".

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