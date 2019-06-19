"Радий, що не підвів батька". Син загиблого в АТО став чемпіоном світу

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В суботу, 15 червня, Кирило Дришлюк став чемпіоном світу. Його команда - юнацька збірна України з футболу перемогла Південну Корею. Кирило тримав в руках кубок і посміхався.

Батько Кирила Павло Дришлюк не бачив перемоги сина. Він загинув у червні 2014 року на Донбасі.

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"Кожен день я молюся і прошу його, щоб він мені допомагав. Радий, що ми не підвели його й стали чемпіонами світу", - сказав після своєї перемоги в інтерв'ю виданню sport.ua Кирило.

Він хотів, щоб син став футболістом

Кирило Дришлюк любив футбол з самого дитинства. З 13 років грав за "Динамо" у дитячо-юнацькій футбольній лізі України, потім були клуби "Зірка" (Кропивницький) і "Александрія", гра у молодіжній збірній.

Павло Дришлюк працював авіатехніком у 15-й бригаді транспортної авіації ЗСУ, що базувалась у Борисполі. Він хотів для сина футбольної кар'єри, розповідають його колеги по службі.

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Коли на Донбасі почався конфлікт, він був членом екіпажу АН-30Б.

6 червня 2014 року його літак летів над захопленим сепаратистами Слов'янськом. І його збили.

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"Павло Дришлюк не покинув борт, поки командир відводив палаючу машину від житлових кварталів… Це був майже фінальний виліт перед поверненням додому", - розповідають військові про той політ.

Літак упав за межами Слов'янська поблизу села Пришиб. Лише троє членів екіпажу змогли врятуватися, стрибнувши з парашутом. Павло Дришлюк і ще четверо військових загинули.

Павлу Дришлюку посмертно присвоїли звання майор, його іменем назвали вулицю у Борисполі, на школі, де він вчився, висить меморіальна дошка з його іменем.

"Я пишаюсь ним"

Копирайт изображения Facebook Бригада Транспортної Авіації

Після перемоги на чемпіонаті світу юнацьку збірну України з футболу зустрічала велика юрба людей в аеропорту "Бориспіль". Серед них - військові з 15-ї бригади транспортної авіації. Вони приїхали привітати Кирила Дришлюка, сина свого загиблого колеги.

"Мрія батька здійснилася. Сьогодні Кирило Дришлюк - 15-й номер команди-переможниці світового футбольного турніру. І ми не могли не бути поруч з ними в цей важливий день", - кажуть у бригаді.

"У мене чоловік - герой і син - чемпіон. Я пишаюсь ним", - із хвилюванням говорить в аеропорту мама Кирила Людмила перед зустріччю сина.

По прильоті Кирило Дришлюк і вся його команда приймає вітання з перемогою під звуки барабанів і бризки шампанського. Його обіймають дідусь і мама.

Хлопець розповів журналістам, що присвятив свою перемогу батькові.

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