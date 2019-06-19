Як вдалося зробити фото собак, що "біжать по воді"

Копирайт изображения Штеффен Ольсен

Минулого тижня температура повітря в Ґренландії перевищила звичні показники, і це призвело до того, що поверхня криги почала різко танути - як тієї, що лежить на материку, так і тієї, що вкриває море.

Штеффен Олсен, кліматолог з Датського метеорологічного інституту (DMI), зробив це фото 13 червня - у день, коли температура повітря була найвищою.

Пан Олсен і його колеги забирали обладнання з метеостанціїї, розташованої поблизу фйорда Інглфлід. Коли дослідники рухалися по морській кризі, товщина якої сягає 1,2 м, на її поверхні з'являлася вода.

Згодом колега Олсена з DMI оприлюднив фото у Twiitter, і пояснив, що на знімку - ніщо інше, як "швидке танення".

Оскільки морський лід майже не має тріщин, то на фото виникає ілюзія того, що собаки біжать прямо по поверхні води.

Того дня, за оцінками експертів, у Ґренландії розтанули близько двох мільйонів тонн криги. Температура встановилася на рівні 22 градусів вище норми. Рекордний показник зафіксували у селищі Канак - 17,3 градуси за Цельсієм.

Користувачі соцмереж почали активно поширювати фотографію, зроблену Штеффеном Олсеном, - багато хто також висловлював занепокоєння через масштаби танення криги і цікавився його причинами.

Танення криги у Ґренландії - це щорічний процес, який зазвичай відбувається з червня по серпень. Свого піку він, як правило, сягає у липні. Цього року, кажуть дослідники, процес танення розпочався зарано.

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"Дуже незвично мати справу з настільки сильним таненням вже на початку сезону", - каже Вільям Колган.

"Для такого потрібен збіг рідкісних обставин, але зараз вони стають все поширенішими", - додає дослідник.

Він порівняв цьогорічне танення з 2012 роком, коли у Ґренландії розтанула рекордна кількість криги. За словами пана Колгана, є два фактори, які характерні для обох ситуацій.

Перший - високий атмосферний тиск і температура повітря. Другий - низька хмарність, що призвело до того, що сонячне випромінення могло потрапляти прямо на поверхню криги.

За словами пана Колгана, дуже великий вплив на цей процес чинить глобальне потепління.

Якщо такі тенденції посилюватимуться, каже професор Університету Лінкольна Едвард Ханна, то цього року у Ґренландії розтане рекордна кількість криги.

"Річ у тім, що ті кліматичні тренди, які ми спостерігаємо впродовж останніх 20 років, говорять про те, що у Ґренландії стає дедалі тепліше. Не потрібен буде жоден збіг особливих обставин, щоб розтанув взагалі весь лід", - каже він і додає, що наслідки цього відчують не лише в Ґренландії, а й в усьому світі.

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