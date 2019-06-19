Війна за Жукова. Як проспекту в Харкові повертали ім'я радянського маршала

Копирайт изображения Антон Авіжас

Депутати Харківської міської ради більшістю погодились повернути ім'я радянського маршала одному з проспектів міста.

Петиція, яку розглядали на сесії, була зареєстрована на сайті мерії ще 8 травня. Тоді мер Геннадій Кернес закликав харків'ян підтримати її.

На думку керманича міста, перейменування - це відновлення історичної справедливісті.

Проти виступили громадські активісти: у середу вони прийшли пікетувати мерію, бо вважають таке рішення незаконним.

"Жуков - кат українського народу"

Під харківською мерією пікетувальники гуртувалися з 9 години ранку. В руках тримали плакати з портретами Геннадія Кернеса та Георгія Жукова та гаслами "На захист декомунізації", "Жуков - кривавий м'ясник!".

Кілька десятків представників різних громадських організацій виступають проти повернення імені радянського маршала до Харкова. Упевнені - такі дії порушують закон про декомунізацію.

Учасниця пікету, волонтерка Ярина Чаговець підкреслює: ім'я маршала Жукова проспект, який нині названий на честь українського правозахисника Петра Григоренка, отримав у 1990-х роках. Отже, це не є історичною назвою.

"В рамках закону про декомунізацію у 16 році було перейменовано проспект ката Маршала Жукова на проспект маршала Григоренка, людини, яка багато зробила для України. Ми вважаємо, що це (повернення імені Жукова. - Ред.) є дуже тяжке порушення закону. І не мають права депутати міськради голосувати за те, щоб це відбулося", - каже Ярина.

Копирайт изображения Антон Авіжас

Представниця харківської "Просвіти" Тетяна Лучнікова цитує наказ, підписаний, серед іншого, Георгієм Жуковим. Він стосується виселення українців, які перебували в зоні окупації під час Другої світової війни:

"Виселити у окремі краї Радянського Союзу всіх українців, що проживали під владою німецьких окупантів. Виселення проводити, в першу чергу українців, які працювали і служили німцям, у другу чергу - всіх інших українців, які знайомі з життям під час окупації. Виселення почати після того, як буде зібраний врожай, зданий державі для потреб Червоної армії".

"Не просто так, розумієте? Обідрать як липку, зідрати і виселить!" - обурюється пані Лучнікова.

Жінка впевнена - ім'я радянського маршала не має бути на мапі Харкова.

Копирайт изображения Антон Авіжас

Світлини Жукова та 45 тисяч підписів

Питання щодо перейменування було винесено на сесію під 74-м номером. Втім, мер одразу запропонував розглянути його шостим.

За словами начальника відділу з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища Олексія Хорошковатого, декомунізували Жукова незаконно. Мовляв, маршал боровся із нацистами під час Другої світової війни, а отже не підпадає під цей закон.

"23 серпня 1943 року Жуков був у нашому місті і безпосередньо брав участь у звільнені від нацистських загарбників", - сказав Хорошковатий. Його виступ було ілюстровано світлинами Жукова під час визволення міста.

Копирайт изображения Антон Авіжас

Петицію про перейменування проспекту Петра Григоренка зареєстрували 8 травня.

Її відкрито підтримав Генадій Кернес. На власній сторінці у Facebook очільник міста закликав харків'ян її підписати.

Більшість - за Жукова

Перед голосуванням у міськраді мер Харкова показав стос підписів, автори яких висловилися за перейменування. Каже, їх набралося 45 тисяч.

"Ми розглядаємо це питання суто під кутом бачення, що маршал перемоги, Жуков, маршал перемоги, я підкреслюю, - повернення історичної назви й розглядаємо його, як воєначальника, який визволяв Україну і Харків у тому числі і Європу від нацистсько-фашистських загарбників", - зазначив Кернес, звертаючись до депутатів.

Представників громадськості до сесійної зали допустили. Одному з них, Ігорю Россосі після суперечок надали слово.

Копирайт изображения Антон Авіжас

"Я закликаю депутатів до здорового глузду. Те, що ви зараз робите, виходячи із правового поля України, фактично відкриває шлях до нової "ХНР" і, фактично, ставить всю українську державу у ситуацію, коли місцевий орган влади фактично порушує українські закони", - заявив Россоха.

Проти перейменування у сесійній залі назбиралося лише 13 голосів. 59 з 72 проголосували за зміну назви проспекту. Рішення ухвалили під оплески частини депутатів.

На честь Петра Григоренка натомість вирішили назвати невеличку вулицю в історичному центрі міста.

Геннадій Кернес також пообіцяв відновити погруддя маршалу Жукову, повалене під час акції 2 червня.

Копирайт изображения Антон Авіжас

Чи буде оскарження?

На рішення депутатів Харківської міської ради вже відреагував Український інститут національної пам'яті. На сайті установи було розміщено заяву, де від Геннадія Кернеса вимагають не підписувати ухвалене рішення.

Автори заяви зокрема посилаються на закон про присвоєння імен фізичних осіб. Йдеться про заборону називати топонімічні об'єкти іменами людей, причетних до керівництва Комуністичної партії та органів управління СРСР та УРСР.

"Георгій Жуков у січні - липні 1941 року обіймав посаду заступника народного комісара оборони СРСР, у серпні 1942 - червні 1945 - першого заступника народного комісара оборони СРСР; у березні - липні 1946 - заступника міністра збройних сил СРСР; у березні 1953 - лютому 1955 - першого заступника міністра оборони СРСР; у лютому 1955 - жовтні 1957 - міністра оборони СРСР. Крім того, у червні - жовтні 1957 року він також був членом Президії Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу" - йдеться у заяві.

Подати до суду на рішення міської ради планують і харківські активісти. Біля міської ради вони залишили зображення надгробку з іменем Георгія Жукова та лампадками.

Вирішувати, як саме реагувати, у прокуратурі Харківської області будуть після вивчення рішення депутатів.

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