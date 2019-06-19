Публікував порно і судився з тими, хто його завантажує: юрист отримав 14 років тюрми
Американського юриста, який створив шахрайську схему із розповсюдження порно, засудили до 14 років в'язниці.
Поль Гансмеєр поширював у мережі порнофільми, а потім подавав судові позови проти людей, які їх завантажували. Він звинувачував їх у порушенні авторського права.
Від жертв своєї схеми він вимагав три тисячі доларів - за ці гроші він обіцяв відмовитися від позову.
За деякою інформацією, схема принесла Гансмеєру близько трьох мільйонів доларів за три роки.
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"Основною шкодою тут є ситуація, коли адвокат діє як порушник закону", - сказала під час засідання суддя.
Підставна фірма Prenda Law, яку створив Гансмеєр, зокрема займалася завантаженням порнофільмів на піратські ресурси - аби їх завантажували собі якомога більше людей.
Схема передбачала як поширення копій чужих порнофільмів, так і створення власних.
Проте система заробітку почала "сипатися" після того, як окремі жертви Гансмеєра відмовилися платити йому гроші та погодилися доводити свою невинуватість в суді.
Історія призвела до відкриття розслідування проти Prenda Law, в результаті якого проти Гансмеєра та його посібника Джона Стіла висунули звинувачення в шахрайстві.
Стіл погодився співпрацювати зі слідством і дати свідчення за цією справою. До ув'язнення його поки не засудили.
Гансмейер спочатку намагався доводити свою невинуватість в суді, проте згодом так само пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину.
Суд, зокрема, зобов'язав Гансмеєра сплатити компенсації 704 жертвам на загальну суму 1,5 мільйона доларів.
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