Публікував порно і судився з тими, хто його завантажує: юрист отримав 14 років тюрми

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Американського юриста, який створив шахрайську схему із розповсюдження порно, засудили до 14 років в'язниці.

Поль Гансмеєр поширював у мережі порнофільми, а потім подавав судові позови проти людей, які їх завантажували. Він звинувачував їх у порушенні авторського права.

Від жертв своєї схеми він вимагав три тисячі доларів - за ці гроші він обіцяв відмовитися від позову.

За деякою інформацією, схема принесла Гансмеєру близько трьох мільйонів доларів за три роки.

"Основною шкодою тут є ситуація, коли адвокат діє як порушник закону", - сказала під час засідання суддя.

Підставна фірма Prenda Law, яку створив Гансмеєр, зокрема займалася завантаженням порнофільмів на піратські ресурси - аби їх завантажували собі якомога більше людей.

Схема передбачала як поширення копій чужих порнофільмів, так і створення власних.

Проте система заробітку почала "сипатися" після того, як окремі жертви Гансмеєра відмовилися платити йому гроші та погодилися доводити свою невинуватість в суді.

Історія призвела до відкриття розслідування проти Prenda Law, в результаті якого проти Гансмеєра та його посібника Джона Стіла висунули звинувачення в шахрайстві.

Стіл погодився співпрацювати зі слідством і дати свідчення за цією справою. До ув'язнення його поки не засудили.

Гансмейер спочатку намагався доводити свою невинуватість в суді, проте згодом так само пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину.

Суд, зокрема, зобов'язав Гансмеєра сплатити компенсації 704 жертвам на загальну суму 1,5 мільйона доларів.

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