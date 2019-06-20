Нові обставини загибелі Тимчука: з його квартири "зникли коштовності"

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У квартирі загиблого народного депутата Дмитра Тимчука, можливо, зникли коштовності, повідомляють в Нацполіції.

За словами правоохоронців, під час проведення слідчих дій особа, близька до загиблого, заявила про ймовірну відсутність декількох ювелірних виробів.

Наразі поліція перевіряє цю інформацію, розслідування справи триває.

Дмитра Тимчука знайшли мертвим у його власній квартирі у середу, 19 червня.

Речник МВС Артем Шевченко розповів, що близько 12 години до правоохоронних органів звернулася дружина Дмитра Тимчука, яка виявила його тіло з вогнепальним пораненням у голову.

Антон Геращенко спочатку розповсюдив інформацію, що Тимчук загинув "під час чистки нагородної зброї", проте згодом правоохоронці повідомили, що вивчають одразу кілька можливих версій загибелі депутата: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

"Скільки було пострілів, не можу відповісти - експерти оглядають. Є низка робочих версій, серед яких, можливо, нещасний випадок, необережне поводження із вогнепальною зброєю. Також розглядаємо версії кримінального характеру", - заявив очільник Нацполіції Сергій Князев.

При цьому за фактом загибелі Тимчука правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

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Дмитро Тимчук - підполковник запасу, тривалий перебував на службі в різних структурних підрозділах Міністерства оборони.

Він, зокрема, служив у військах протиповітряної оборони та штабі Національної гвардії України.

Також Тимчук входив до українського миротворчого контингенту в Іраку та Косовому.

У 2008 році він став головним редактором інтернет-проекту "Флот-2017" та керівником громадської організації "Центр військово-політичних досліджень".

Після анексії Криму та початку конфлікту на Донбасі був координатором групи "Інформаційний спротив", завдяки якій став одним з найпопулярніших інтернет-діячів в Україні.

На позачергових виборах до Верховної ради 2014 року обраний народним депутатом за партійним списком "Народного фронту".

Через повідомлення про його смерть спікер Андрій Парубій закрив засідання Верховної Ради України одразу після початку.

Співчуття висловили і в Адміністрації президента Зеленського. "Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник "Інформаційного спротиву" надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни", - йдеться в заяві АП.

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