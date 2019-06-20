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Вчені повідомили, що виявили ранні ознаки хвороби Паркінсона, що проявляються ще за 15-20 років до появи перших симптомів захворювання.

За словами дослідників з Королівського коледжа Лондона, їхня знахідка може допомогти в розробці нових методів боротьби з хворобою. Але для цього знадобляться додаткові дослідження.

Хвороба Паркінсона - це повільно прогресуюче хронічне неврологічне захворювання, притаманне людям літнього віку.

Серед основних симптомів - тремор і сповільненість рухів, також захворювання може спричиняти депресивний стан, проблеми зі сном та пам'яттю.

Вважається, що хвороба напряму пов'язана із недостатнім виробленням дофаміну - його рівень у мозку хворих є суттєво меншим, аніж у здорових людей.

Хоча ліків, які здатні повністю вилікувати хворобу Паркінсона не існує, деякі препарати дозволяють певним чином контролювати її розвиток. Переважно вони забезпечують відновлення необхідного рівня дофаміну.

Проте дослідники з Королівського коледжа Лондона дійшли висновку, що першими сигналами хвороби можуть бути зміни у виробленні не дофаміну, а серотоніну.

Вчені вивчили знімки мозку 14 людей - всі вони мають мутації в послідовності білка альфа-синуклеїну, а це різко підвищує ризик захворювання на хворобу Паркінсона.

Копирайт изображения King's College London Image caption Знімки мозку здорової людини (зліва); до прояви перших симптомів хвороби Паркінсона (у центрі); після прояву симптомів (справа)

У половини цієї групи хвороба Паркінсона вже діагностована, в інших жодні симптоми ще не проявлялися. Це робить їх ідеальними кандидатами для проведення дослідження розвитку хвороби.

Вчені порівняли знімки мозку кожного з пацієнтів зі знімками мозку 65 інших хворих, а також 25 повністю здорових добровольців, які погодилися взяти участь у дослідженні.

З'ясувалося, що сигналом розвитку хвороби Паркінсона є порушення в роботі серотонінвої системи, яка зокрема відповідає за настрій, апетит, мислення і рухи.

"Наші результати демонструють, що раннє виявлення змін в серотоніновій системі може відкрити двері для розробки нових методів лікування, які дозволять сповільнити і зрештою запобігти розвитку хвороби Паркінсона", - каже один із авторів дослідження професор Маріос Політіс.

За його словами, для подальшого вивчення ранніх сигналів хвороби Паркінсона потрібно провести додаткові - більш масштабні - дослідження.

Професор Дерек Хілл зауважує, що зробити це буде непросто, адже обладнання, яке дозволяє робити подібні знімки мозку, наразі є лише в дуже невеликій кількості лікарень.

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