Помер журналіст Вадим Комаров, на якого напали у Черкасах. Понад місяць він був у комі

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Черкаський журналіст і блогер Вадим Комаров, який після побиття у Черкасах понад місяць провів у комі, помер.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко. Він висловив впевненість у тому, що напад на Комарова був пов'язаний із його професійною діяльністю.

"Єдина версія замаху, а тепер уже й убивства, яку поділяють черкаські журналісти, - саме професійна діяльність Вадима Комарова. Він був незручним для багатьох місцевих політиків. Ставив незручні питання про корупцію в Черкасах, порушував резонансні теми", - написав Томіленко.

Напад на журналіста невідомий вчинив 4 травня. Комарова одразу ж прооперували, після чого він перебував у комі.

Поліція спершу відкрила кримінальне провадження за статтею про "умисне тяжке тілесне ушкодження", проте потім перекваліфікувала на "замах на умисне вбивство".

Як повідомляли правоохоронці, близько 9 години ранку 4 травня "невстановлена особа з метою вбивства" твердим предметом завдала Комарову декілька ударів в ділянку голови ззаду.

Черкаське видання "Дзвін" писало, що гроші та мобільний телефон залишилися при потерпілому.

"Купив букет троянд і йшов додому"

Вже у червні заступник начальника Слідчого управління ГУНП в Черкаській області Олександр Запорожець повідомив, що поліція розглядає три основні версії нападу.

"Це версія нападу з корисливих мотивів, версія раптово виниклого конфлікту з нападником і версія пов'язана із професійною діяльністю Комарова", - сказав він.

За словами Запорожця, в рамках розслідування було опитано близько 1200 людей та переглянуто численні відео з камер спостереження - втім, сам момент нападу вони не зафіксували.

Він розповів, що зранку в день нападу Вадим Комаров купив букет троянд на Центральному ринку міста і прямував додому.

Розкривати інші деталі справи Олександр Запорожець відмовився, посилаючись на таємницю слідства.

Вадим Комаров писав статті до кількох черкаських видань, в яких висвітлював теми корупції та організованої злочинності.

Черкаські ЗМІ повідомляють, що раніше журналіст вже ставав жертвою нападів.

У липні 2017 року Вадим Комаров звинуватив у нападі одного з працівників будівельних компаній, повідомляло черкаське видання Вікка.

У вересні 2016 року журналіст повідомив про те, що в нього стріляли з вогнепальної зброї, писало видання Прочерк.

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