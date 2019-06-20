Копирайт изображения Getty Images

Президент України Володимир Зеленський планує створити Офіс президента замість Адміністрації та перенести її до "Українського дому" на Європейській площі Києва.

Про це він розповів на нараді з керівництвом Адміністрації та архітекторами, відео якої опублікувала "Команда Зеленського" у Facebook.

На нараді запропонували створити Офіс президента, який би складався з директоратів аналізу різних сфер політики.

Ці структури мають монітироти ситуацію в державі й пропонували варіанти розв'язання проблем.

Голова Адміністрації Андрій Богдан відзначив, що Офіс забезпечуватиме "організаційне, правове, консультаційне, інформаційне, експертно-аналітичне" супроводження роботи голови держави.

Він додав, що фінансування діяльности нового органу відбуватиметься "в основному коштом грантів європейських організацій", що дасть можливість платити високі зарплати працівникам директоратів.

"Ми налаштовані на зменшення грошей, які витрачає бюджет України", - сказав пан Зеленський.

Копирайт изображения UKRINFORM

Схожим чином нині працює реформа державної служби у деяких міністерствах, де створили нові директорати і їхні співробітники отримують зарплати від 30 тисяч гривень з фондів допомоги ЄС.

Що станеться з будинком на Банковій?

За ідеєю архітекторів та самого Володимира Зеленського, нинішню будівлю Адміністрації президента можуть перетворити на одну з філій Національного художнього музею України.

"Для чого це місце, де ми з тобою знаходимось? Для великого музею", - сказав президент, звертаючись до Андрія Богдана.

У середу на зустрічі зі ЗМІ Володимир Зеленський сказав, що значну частину експонатів Художнього музею не показують публіці через брак площ. Саме цю проблему має вирішити додаткова будівля для музею на Банковій.

При цьому, дещо пізніше він припустив, що у Адміністрації можна було б розмістити й історичний музей.

Майбутній Офіс президента

Проєкт для підготовки будівлі для Офісу президента представляв засновник девелоперської компанії SAGA Development Андрій Вавриш та керівник архітектурного бюро 33BY Architecture Іван Юнаков.

За словами Андрія Вавриша, "Український дім" є чудовою локацією для створення "Центру розвитку країни", адже має достатню площу і гарне природне освітлення.

Копирайт изображения Kyiv Comic Con Image caption Зараз в "Українському домі" проводять виставкові заходи та фестивалі, на кшталт Kyiv Comic Con. Тут же діє "Український кризовий медіацентр".

Проєкт передбачає, що Офіс президента:

Розташується на верхніх поверхах будівлі "Українського дому"

Після реконструкції матиме площу у 8 000 квадратних метрів і дозволятиме вмістити 650 працівників

Матиме нові енергоефективні інженерні системи (теплові насоси та систему рециркуляції повітря), сонячні батареї

На першому поверсі розміститься відкритий простір коворкінгу, куди зможуть приходити ініціативні громадяни

Офіс президента, скоріше за все, виходитиме вікнами на Європейську площу

Стіни на поверсі президента зроблять скляними

На першому поверсі будівлі можуть розмістити кафе.

Президент пожартував, що це міг би бути Starbucks, яких поки що немає в Україні, а Андрій Вавриш відповів, що з цим "впоралася б і "Львівська кава".

Крім того, фонтани, які розташовані по периметру "Українського дому" хочуть запустити у роботу та зроблять доступними для громадян.

За словами архітекторів, вони також опрацьовують варіант облаштування місця перед майбутнім Офісом, де громадяни могли б протестувати, не заважаючи руху транспорту Європейською площею.

Голова Адміністрації президента Андрій Богдан сказав, що переоблаштування "Українського дому" має відбутись без використання бюджетних коштів.

"У мене таке відчуття, що усе це буде", - сказав президент.

До цього бюро Івана Юнакова розробляло проєкт реконструкції будівлі фабрики Roshen у Вінниці, проєкт парку "Азербайджан" в Одесі, а також проєкт численних будинків, житлових і бізнес-комплексів.

Критика ідеї перенесення

В інтерв'ю "Українській правді" наприкінці квітня колишній заступник голови Адміністрації президента Порошенка Дмитро Шимків звертав увагу на труднощі переїзду Адміністрації.

За його словами, до нового приміщення необхідно перевезти об'ємний архів, бібліотеку, музей подарунків президентам.

"За переїздом стоїть питання комунікацій, безпекові питання. Фізичну безпеку нескладно організувати. Але безпека інформаційна, цифрова — значно складніша річ", - сказав.

Також необхідно облаштувати спеціальні кімнати для таємних нарад, з додатковим обладнанням, яке "не дозволяє знімати аудіо чи будь-який інший сигнал".

Пан Шимків також зазначив, що на облаштування нинішньої будівлі Адміністрації президента за п'ять років витратили 44 мільйони гривень.

"Чи можливо перевезти все з АП? Так, теоретично можливо. Але це час, люди, ресурси. Як у будь-якому комерційному проєкті", - підсумував він.

Колишній голова Управління державної охорони Валерій Гелетей в ефірі "112 Україна" заявляв, що у Києві немає готової для переїзду Адміністрації будівлі.

"Я глибоко переконаний, що в умовах, в яких ми сьогодні живемо, в умовах російської агресії, це робити (переїжджати. - Ред.) неправильно", - сказав він.

Коли Володимира Зеленського попросили прокоментувати цю заяву, то він відповів: "Він у нас вже не працює".

"Український дім"

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Будівлю побудували на початку 1980-х для Музею Леніна

Будівлю у 1978-1982 роках побудували за проєктом групи архітекторів під керівництвом Вадима Гопкала, як Музей Леніна.

Побудована у стилі бруталізму будівля має на своєму фасаді барельєфи виконані народним художником України Валентином Борисенком, а Лариса Міщенко є автором вітражів куполу будівлі.

У 1985 році авторів проєкти споруди та її художнього оформлення відзначили Державною премією УРСР імені Шевченка.

З 1993 року будівлю перестали використовувати як музей, а експонати сховали. Відтоді "Український дім" функціонує як виставково-презентаційний комплекс.

У 2016 році частину барельєфів будівлі демонтували в рамках декомунізації.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!