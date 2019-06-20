Дівчина “вбила найкращу подругу", бо незнайомець з соцмереж пообіцяв за це $9 млн

Копирайт изображения CBS Image caption Синтія Гоффман. 2 червня їй вистрілили у потилицю, а тіло скинули в річку.

Дівчину з Аляски звинувачують у вбивстві її найкращої подруги. За версією слідства, вона пішла на цей злочин після того, як незнайомець з соцмереж, що видавав себе за багатія, запропонував їй 9 мільйонів доларів.

18-річна Деналі Бремер, вважають правоохоронці, вступила у злочинну змову з метою вбивства 19 річної Синтії Гоффман.

Слідчі стверджують, що Бремер відправила відео з моментом вбивства чоловіку зі штату Індіана, 21-річному Деріну Шимлеру. За злочин він обіцяв їй 9 мільйонів доларів.

Прокурори кажуть, справа має послугувати прикладом для батьків сучасних підлітків.

"Разом з усім хорошим, що несе інтернет, він може бути дуже темним місцем - батькам варто бути мудрими і слідкувати за активністю своїх дітей у мережі", - сказав Браян Шродер.

Згідно з судовими документами, Бремер визнала, що вбила Синтію Гоффман 2 червня. Обох дівчат називають найкращими подругами.

Ймовірно, вбивство було вчинене за вказівкою чоловіка, з яким Бремер познайомилася в інтернеті за кілька місяців до того. Він називав себе Тайлером, мільйонером з Канзасу.

Проте це був вигаданий персонаж, якого Дерін Шимлер створив для так званого "кетфішингу" - створення фейкової особистості у соцмережах, націленої на певну жертву з метою обману.

Копирайт изображения CBS Image caption Деналі Бремер

За словами слідчих, вони знайшли докази того, що Бремер і Шимлер листувалися в інтернеті і "обговорювали план зґвалтування і вбивства когось з Аляски".

Згодом, каже сторона обвинувачення, пані Шимлер також залучила до злочину ще чотирьох людей і пообіцяла заплатити їм великі суми грошей.

Вони заманили Синтію Гоффман у туристичну зону Тандерберд Фолс, сказавши, що це похід. Там вони її вбили.

Тімоті Гоффман, батько загиблої, каже: "Моя дочка довіряла цим людям. Вона просто хотіла бути з друзями. Тепер я її ховаю".

Підозрювані, розповідають у поліції, обмотали голову і руки дівчини скотчем, після чого вистрілили їй в потилицю. Тіло викинули в річку Еклутна, що в 30 кілометрах від міста Анкоридж.

За версією слідства, смертельний постріл зробив 16-річний Кайден Макінтош - він стріляв зі зброї Деналі Бремер.

Копирайт изображения CBS Image caption Кайден Макінтош

19-річний Калеб Лейланд, а також ще двоє підлітків, імена яких не розкривають через їхній вік, також проходять за цією справою.

Дерін Шимлер також давав вказівки зґвалтувати Гоффман перед вбивством, але поліція не виявила на тілі дівчини жодних слідів сексуального насильства.

Деналі Бремер також звинувачують у тому, що після вбивства Гоффман, вона написала батькам дівчини і сказала, що її висадили в іншому парку.

Копирайт изображения CBS Image caption Калеб Лейланд

Поліція допитала Деріна Шимлера на початку червня. Він сказав, що обманював Деналі Бремер і вимагав, щоб вона висилала йому відео зі сценами сексуального насильства над дітьми.

Він погрожував їй тим, що у випадку відмови розповість всім про її участь у вбивстві подруги.

За даними слідства, Бремер зізналася в тому, що знімала відео із сексуальни насильством над неповнолітніми дівчатами (8 і 15 років) і відправляла їх Шимлеру.

Кожному з фігурантів справи загрожує до 99 років в'язниці.

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