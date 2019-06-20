Путін заявив, що Росія не збирається з усіма миритися

Копирайт изображения Getty Images Image caption Путін заперечив, що Росія окупує Донбас

Під час своєї прямої лінії Володимир Путін заявив, що Росія не планує йти на примирення, щоб уникнути економічних санкцій Заходу.

"Що значить, з усіма помиритися? Ми ні з ким не сварились, й таких намірів не мали", - відповів російський президент на питання про те, чи варто Москві "помиритися з усіма".

"Про примирення мова не йде. Якщо ми повністю здамося і наплюємо на свої фундаментальні національні інтереси, чи будуть якісь зовнішні зміни? Кардинально нічого не зміниться", - впевнений пан Путін.

"Нас звинувачують, що ми Донбас окупуємо, що повна нісенітниця і брехня", - додав він.

Раніше Москва оголосила про спрощену процедуру видачі російських паспортів для жителів "ДНР" та "ЛНР".

На прямій лінії Володимир Путін визнав, що Росія втратила 50 млрд доларів через економічні санкції, введені західними країнами з 2014 року після анексії Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.

Проте, як запевнив президент Росії, через російські санкції у відповідь Євросоюз "втратив більше" - до 240 млрд доларів, за його розрахунками.

Українські в'язні і Медведчук

Пізніше, відповідаючи на питання про українців, затриманих у Росії, Володимир Путін згадав про Віктора Медведчука, який, за словами російського президента, "дуже близько до серця всі ці проблеми сприймає".

"Але такі питання мають вирішуватися у комплексі", - наголосив очільник Кремля. .

"Перш ніж їх вирішувати, ми маємо подумати, як буде вирішена доля тих людей, які для нас небайдужі. У тому числі й громадян РФ, які перебувають в аналогічній ситуації на Україні", - додав Володимир Путін.

Водночас він проігнорував частину питання про очікування від переговорів у Мінську та загалом перспективи налагодження відносин з Україною.

Пряма лінія

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Це вже 17 пряма лінія Володимира Путіна - перша відбулася ще у 2001 році.

13 разів він проводив її як президент Росії, ще чотири - як прем'єр-міністр.

Російські медіа звітували, що росіяни надіслали Путіну понад півтора мільйона питань.

Багато питань, зокрема, було присвячено низьким зарплатам та загальному зниженню рівня доходів.

Володимир Путін визнав, що за кілька останні років Росія пережила низку економічних "шоків", які він пояснив навіть не "так званими санкціями", а негативною ситуацією на зовнішніх ринках збуту.

Частина надісланих питань стосувалися України, наприклад, про те, чи зміняться відносини між Києвом та Москвою після приходу до влади Володимира Зеленського, а також про очікування від українських парламентських виборів.

Його пряма лінія у четвер ще триває.

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