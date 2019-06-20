За “Слугу народу” готова проголосувати половина виборців - нові опитування

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За партію "Слуга народу" готові проголосувати 49,8% серед тих, хто визначився з симпатіями і планує прийти на вибори. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Інститутом соціальних досліджень ім. Яременка.

Опитування проводили з 7 по 10 червня в усіх областях України, окрім Криму та тимчасово непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей. Похибка не перевищує 2,3%.

Лідером, як і раніше, лишається "Слуга народу": свій голос за неї готові віддати 49,8% опитаних.

Це найвищий показник за останні кілька тижнів - до цього рейтинг партії Володимира Зеленського, за даними різних соціологічних компаній, тримався на рівні 47% - 48%.

Загалом, якби вибори до парламенту пройшли в момент проведення опитування, до Верховної ради пройшли б п'ять політсил:

"Слуга народу" - 43,8% (серед тих, хто визначився і прийде голосувати)

"Опозиційна платформа - За життя" - 10,3%

"Батьківщина" - 9%

"Європейська солідарність" - 8,7%

"Голос" - 5,9%

З урахуванням статистичної похибки, шанси на прохід до парламенту також мають партії "Громадянська позиція" (4%), "Сила і честь" (4%) та "Радикальна партія" (3%).

Усі інші політичні сили, за підрахунками авторів дослідження, набирають менше 3% голосів.

Що в інших рейтингах

Результати іншого дослідження, яке напередодні оприлюднила соціологічна група "Рейтинг", дещо відрізняються від наведених вище.

Там йшлося про підтримку "Слуги народу" на рівні 47,1% (опитування проводилося з 8 по 12 червня).

По-іншому розподілялися і місця у рейтингу: партія "Голос" Святослава Вакарчука замість п'ятої сходинки посідала там третє місце із 8,1% голосів, тоді як "Європейська солідарність" Петра Порошенка отримувала 5%.

Ось як виглядав повний список прохідних партій згідно зі свіжим опитуванням групи "Рейтинг":

"Слуга народу" - 47,1%

"Опозиційна платформа - За життя"

"Голос" - 8,1%

"Батьківщина" - 7,3%

"Європейська Солідарність" - 5%

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