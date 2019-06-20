Суд визнав розпуск Ради конституційним - ЗМІ

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Конституційний суд визнав законним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Таким чином вибори відбудуться 21 липня 2019 року, як і було вказано в указі президента.

"КС визнав законним указ президента Зеленського про розпуск Ради", - заявив офіційний Telegram-канал "ЗеКоманди".

Речниця президента Юлія Мендель спочатку написала у Facebook: "Перемога! Указ президента Володимира Зеленського про розпуск Ради визнали конституційним".

Щоправда, пізніше вона свій пост видалила.

Цю ж інформацію з посиланням на свої джерела повідомили кілька українських інформагентств.

В прес-службі суду BBC News Україна підтвердили, що рішення ухвалили, але яке саме - не уточнили. Поки що офіційно його не оприлюднили.

Копирайт изображения ccu.gov.ua Image caption Таке повідомлення розмістили на сайті Конституційного суду. Тексту самого рішення ще немає.

21 травня президент розпустив парламент та призначив дочасні вибори на 21 липня. Мотивував він це тим, що у парламенті, на його думку, вже давно відсутня коаліція.

Відповідно до Конституції президент дійсно має право розпустити парламент, якщо протягом одного місяця з часу розпаду старої коаліції у Верховній Раді депутати не сформували нову.

Указ набув чинності 23 травня, а вже на наступний день депутати від "Народного фронту" подали до суду позов, під яким підписалися 62 парламентарі, з проханням визнати неконституційним указ президента.

Вони вважають, що президент не має права встановлювати наявність чи відсутність коаліції у парламенті, а лише видає указ за умови існування юридичного факту — відсутності коаліції депутатських фракцій протягом одного місяця.

11 червня КС почав розглядати це подання депутатів. Спочатку відбулося відкрите засідання, далі процес відбувався у закритому режимі.

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