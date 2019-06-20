Суд визнав розпуск Ради конституційним - ЗМІ
Конституційний суд визнав законним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.
Таким чином вибори відбудуться 21 липня 2019 року, як і було вказано в указі президента.
"КС визнав законним указ президента Зеленського про розпуск Ради", - заявив офіційний Telegram-канал "ЗеКоманди".
Речниця президента Юлія Мендель спочатку написала у Facebook: "Перемога! Указ президента Володимира Зеленського про розпуск Ради визнали конституційним".
Щоправда, пізніше вона свій пост видалила.
Цю ж інформацію з посиланням на свої джерела повідомили кілька українських інформагентств.
В прес-службі суду BBC News Україна підтвердили, що рішення ухвалили, але яке саме - не уточнили. Поки що офіційно його не оприлюднили.
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21 травня президент розпустив парламент та призначив дочасні вибори на 21 липня. Мотивував він це тим, що у парламенті, на його думку, вже давно відсутня коаліція.
Відповідно до Конституції президент дійсно має право розпустити парламент, якщо протягом одного місяця з часу розпаду старої коаліції у Верховній Раді депутати не сформували нову.
Указ набув чинності 23 травня, а вже на наступний день депутати від "Народного фронту" подали до суду позов, під яким підписалися 62 парламентарі, з проханням визнати неконституційним указ президента.
Вони вважають, що президент не має права встановлювати наявність чи відсутність коаліції у парламенті, а лише видає указ за умови існування юридичного факту — відсутності коаліції депутатських фракцій протягом одного місяця.
11 червня КС почав розглядати це подання депутатів. Спочатку відбулося відкрите засідання, далі процес відбувався у закритому режимі.
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