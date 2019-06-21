Затримуєтесь на роботі? Вам загрожує інсульт

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Довгі години на роботі підвищують ризик інсульту, попереджають дослідники.

Вони стверджують, що ризик суттєво зростає, коли людина проводить на роботі понад 10 годин принаймні 50 днів на рік.

А ті, хто регулярно затримуються на робочому місці вже десять, а то й більше років, мають найбільший ризик.

Проте британська Асоціація з вивчення інсульту (Stroke Association) заявила, що існує багато речей, які люди можуть зробити, аби протидіяти цьому явищу. Зокрема, це тренування і здорове харчування.

Французькі вчені вивчили дані про вік, звички та роботу понад 143 тисяч дорослих людей.

З них третина працює понаднормово на роботі, 10% мають такий режим вже понад 10 років.

Загалом у 1224 з них був інсульт.

Дослідники кажуть, що в людей, які працюють понаднормово, на 29% більший ризик інсульту. У тих, хто затримується на роботі протягом 10 років і більше, ризик зростає на 45%.

При цьому аналіз показав, що люди, які мають власний бізнес, керівники та менеджери рідше працюють понаднормово на відміну від інших.

Доктор Річард Френсіс, керівник дослідження з Асоціації інсульту, сказав: "Є багато простих речей, які можна зробити, щоб зменшити ризик інсульту, навіть якщо ви довго працюєте".

"Вживайте здорову їжу, знайдіть час для фізичних вправ, припиніть курити і достатньо спіть - це може мати велике значення для вашого здоров'я".

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