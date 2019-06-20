"Дефолту не буде", "Роттердам-" і "треш" на зустрічі Зеленського з бізнесом

Копирайт изображения UNIAN Image caption Президент Зеленський пообіцяв стрибок у ТОП-10 рейтингу Doing business

Під час зустрічі з інвесторами та підприємцями президент Зеленський озвучив низку своїх планів щодо економіки держави.

Країна потребує фінансової стабільності, а відтак "дефолту не буде", пообіцяв він інвесторам.

"Не буде дефолту. Він і не починався", - додав Володимир Зеленський.

"Я просто не знав, що у пана Коломойського стільки підписників", - зазначив президент, натякаючи, що ідею про можливість дефолту озвучував не він, а бізнесмен Ігор Коломойський, який підтримував його під час виборчої кампанії.

Президент Зеленський також наголосив, що співпрацю з МВФ буде продовжено, так само, як незмінним залишиться і європейський вектор інтеграції України.

Він пообіцяв поважати незалежність Національного банку, здобутком якого, за словами президента, стало скасування обов'язкового продажу валюти, із яким пан Зеленський привітав бізнес на початку зустрічі.

"Мінус"на "плюс" дає "плюс"

Одним зі своїх пріоритетів в економіці Володимир Зеленський назвав захист конкуренції та зменшення ролі монополій.

"Варто почати з того, щоб поміняти Роттердам+ на Роттердам-. Це якраз той випадок, коли заміна "плюсу" на "мінус" дає Україні "плюс", - заявив президент.

Що таке Роттердам+

Так звану формулу Роттердам+ було запроваджено у 2017 році. За рішенням НКРЕКП, вартість вугілля у виробництві теплової генерації розраховується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Багато експертів з питань енергетики називали цю формулу корупційною і такою, що дає конкурентні переваги і додаткові прибутки головному гравцю на ринку теплової енергетики - компанії ДТЕК, що входить до складу групи СКМ, контрольованої Рінатом Ахметовим.

Володимир Зеленський заявив, що ліквідацію цієї формули він вже обговорив із паном Ахметовим.

Відновлення Донбасу вже зараз

За словами президента, під час зустрічі з бізнесменом, якого вважають найбагатшим українцем, йшлося і про його можливий внесок у відновлення Донбасу.

Цю ж тему, як твердить пан Зеленський, він обговорив і з іншими українськими олігархами.

При цьому, наголосив президент, для відновлення Донбасу, яке може коштувати понад 300 млрд грн, "ми не чекатимемо завершення війни".

"Треба наочно продемонструвати людям, які вимушені перебувати на тимчасово окупованих територіях, переваги життя у вільній та незалежній Україні", - заявив президент Зеленський, додавши, що це стосуватиметься переобладнання пунктів перетину лінії розмежування, інфраструктури та соціальної сфери "прифронтових" територій.

За словами пана Зеленського, він запропонував приєднатися до цього проєкту і "власникам великого бізнесу" - Віктору Пінчуку, Рінату Ахметову та Ігорю Коломойському.

"З паном Рінатом Ахметовим ми не лише дійшли згоди щодо відміни формули Роттердам, але й домовилися, що він буде вкладати у медицину та інвестувати у дороги та інфраструктуру Донбасу. Пан Ігор Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктур Донбасу, але він про це ще не знає", - заявив Володимир Зеленський.

"Треш" та інше

Володимир Зеленський також повторив тезу своєї передвиборчої кампанії про податкову амністію, оскільки, за його словами, нова влада розуміє, що бізнес часто виводив кошти з України "не від гарного життя, а через корупційний тиск та банальне бажання захистити свої активи".

Він, як і попередній президент, пообіцяв, що незабаром Україна увійде у першу десятку рейтингу Doing business, а відносини бізнесу із силовими відомствами, зокрема СБУ, будуть "демілітаризовані".

Ще одна завдання - "позбутися нафталінового пострадянського регулювання" у майнових чи трудових відносинах.

"В результаті перемоги великої жовтневої соціалістичної революції в нашій країні були створені необхідні передумови для розв'язання однієї з найважливіших соціальних проблем - задоволення потреби трудящих у житлі, втілюючи у життя ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства і здійснюючи курс на підвищення матеріального та культурного рівня життя народу..."Як вам?...Зараз 2019 рік і це досі діючий український закон, який регулює житлові відносини. Вибачте, це - треш! І це має піти в історію", - заявив Володимир Зеленський.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко заявила, що бізнес чекає від нового президента конкретного алгоритму втілення його обіцянок

Утім, як зазначила під час зустрічі виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко, "ми всі зацікавлені не лише почути ваші думки щодо планів, а, власне, алгоритми того, як ці слова будуть перетворюватися у дії".

Хоча спілкування бізнесу з президентом учасники назвали менш формальним, ніж раніше, за ініціативою одного зі спікерів, президент навіть зняв краватку, так само, як під час аналогічних попередніх зустрічей, пресу попросили вийти під час запитань і відповідей.