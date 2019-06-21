Що відбувається у Грузії: спроба штурму парламенту, гумові кулі й постраждалі

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Грузинська поліція застосувала сльозогінний газ, водомети і гумові кулі для розгону демонстрації біля будівлі парламенту у Тбілісі. Учасники мітингу, які вимагають відставки членів уряду, перед цим спробували прорватися на подвір'я будівлі парламенту.

Протести спалахнули після того, як депутат російської Держдуми від Компартії РФ Сергій Гаврилов звернувся до учасників Міжпарламентської асамблеї Православ'я, що проходить у Тбілісі, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

Він говорив російською мовою, що викликало гнів грузинських політиків та пересічних жителів Грузії, які різко негативно ставляться до російської присутності в країні після війни 2008 року.

За інформацією AFP, близько 10 тис. протестувальників, які зібралися перед будівлею парламенту у четвер ввечері, прорвали поліцейське оточення, вимагаючи відставки спікера парламенту Іраклія Кобахідзе та інших офіційних осіб.

Частина з мітингарів прийшла з прапорами Євросоюзу й плакатами "Росія - окупант".

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Поліцейські зупинили спробу штурму, до ранку п'ятниці розсіявши основну частину присутніх на центральному проспекті Руставелі.

Як повідомляє кореспондент BBC News з місця подій, частина мітингувальників все ще залишаються неподалік парламенту.

За інформацією грузинських ЗМІ, кілька учасників протестів намагаються спорудити барикади біля будівлі тбіліської філармонії. Мітингувальники перегородили вулицю автобусом і сміттєвими баками.

Копирайт изображения Eana Korbezashvili/civil.ge Image caption Лікарі надають першу допомогу фотокореспонденту Гураму Мурадову, який отримав численні поранення від гумових куль

Міністерство охорони здоров'я Грузії повідомляє про 14 постраждалих учасників акції та 38 поліцейських.

Грузинський Перший канал повідомив про поранення свого співробітника на мітингу - їхній оператор дістав поранення в обличчя.

А один з лідерів колишньої партії влади "Єдиний національний рух" (яку очолює Міхеіл Саакашвілі), депутат парламенту Роман Гоцирідзе заявив журналістам у ніч на п'ятницю, що насправді поранено більше сотні громадян.

За численними повідомленням і фото, багато хто отримав травми від гумових куль, які були застосовані в ході розгону акції протесту.

Радник грузинського прем'єр-міністра Мамуки Бахтадзе повідомив, що до лікарень з різними травмами були доправлені 39 співробітників поліції і 30 учасників протестів.

Для розгону протестувальників були також застосовані водомети.

Постраждали ще кілька журналістів.

"Стріляли гумовими кулями прямо в людей, я бачив, як поліцейський вистрілив у демонстранта, який його вилаяв, відстань між ними була метри два. У [грузинського фотографа] Гурама Мурадова влучило, напевно, куль десять, його відвезли нещодавно на швидкій", - розповів BBC News журналіст Георгій Гогуа.

"Пропорційна сила"

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У МВС Грузії заявили, що поліцією були застосовані спецзасоби пропорційної сили, передбачені законом для запобігання проникненню до будівлю парламенту, травм поліцейських і громадян та фізичному протистояння.

Згідно з відомством, протест біля будівлі парламенту перейшов до насильства і, попри заклики МВС, протестувальники продовжували спроби увірватися у парламент.

Бійці спецназу і спецтехніка з'явилися у дворі парламенту у четвер ввечері.

Глава МВС Грузії Георгій Гахарія закликав учасників мітингу припинити незаконні дії й насильство.

"В першу чергу, я закликаю кожного громадянина, який стоїть на площі і, можливо, висловлює справедливий протест, однозначно підкоритися вимогам поліції. Те, що тут відбувається, називається штурмом державних інститутів", - заявив він журналістам.

Партія Саакашвілі

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Антиросійське та антиолігархічне повстання в Тбілісі", - так охарактеризував Міхеіл Саакашвілі події у Тбілісі.

Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе, який прибув до будівлі парламенту, звинуватив опозиційну партію "Єдиний національний рух" у спробі вивести країну з правових рамок.

"У Грузії будь-яка група людей має право висловити свій протест. У цьому випадку я хочу повторити, що це був справедливий протест. Але протягом останніх двох годин, за якими ми спостерігаємо - це насильство, це спроба того, щоб агресивна група, "Національний рух", вивела Грузію з тих правових рамок, які були створені раз і назавжди в цій країні", - сказав Бахтадзе.

У ніч на п'ятницю лідери опозиційних партій Грузії провели збори щодо ситуації після закінчення яких повідомили журналістам, що акція протесту біля будівлі парламенту буде продовжена.

"Акція буде виключно мирною і розпочнеться о 19 годині. Після того, що сталося, вже неможливо буде зупинити процес", - заявив один з лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія" Гіга Бокерія.

Раніше Михайло Саакашвілі, який перебуває в Україні, звернувся до народу Грузії із закликом взяти ситуацію в свої руки і не боятися репресій.

"Ми повинні до кінця довести справу визволення Грузії своєю мирною боротьбою", - заявив він.

"Антиросійське та антиолігархічне повстання в Тбілісі", - так охарактеризував експрезидент Грузії події у Тбілісі.

Причина протестів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російський депутат-комуніст Сергій Гаврилов у грузинському парламенті

У четвер опозиційні партії закликали своїх прихильників прийти на мітинг, щоб висловити протест через участь російської парламентської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ Сергієм Гавриловим у 26-й генасамблеї Міжпарламентської асамблеї Православ'я (МАП).

Протест опозиції викликав той факт, що Гаврилов на відкритті сесії МАП зайняв крісло спікера грузинського парламенту.

Опозиція звинуватила владу і голову парламенту в тому, що вони це взагалі допустили.

Опозиціонери вимагають відставки спікера парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарії та керівника Служби держбезпеки Грузії (СДБ) Вахтанга Гомелаурі, які, на їхню думку, мають понести відповідальність за інцидент.

Пізніше було ухвалене рішення про завершення роботи Генасамблеї і від'їзд російської делегації.

Вона відправилася в готель, а звідти - в аеропорт Тбілісі, після чого покинула територію Грузії.

У подіях взяв участь і український делегат, депутат Віктор Єленський, який намагався заспокоїти мітингарів ще під час генасамблеї.

"До протестувальників вийшов очільник української делегації Віктор Єленський, який заявив ЗМІ, що він засуджує окупацію Росією таких православних країн, як Грузія, Молдова та Україна і що дії Росії ставлять хрест на всеправославній солідарності", - написав у Facebook його помічник Дмитро Горевий.

"Після закінчення спілкування з пресою, депутат Державної Думи Російської Федерації Сергій Гаврілов звинуватив Віктора Єленського у підбурюванні протестувальників, образі на адресу президента РФ Володимира Путіна та зробив усе можливе для виключення народного депутата України з учасників Генеральної Асамблеї МАП", - додав він.

Задля безпеки і "недопущення провокацій з боку російської делегації" Віктор Єленський відправився до українського посольства в Грузії.

З чого все почалося?

Копирайт изображения AFP Image caption Кілька тисяч людей біля парламенту

У четвер вдень російський депутат Сергій Гаврилов відкрив сесію генасамблеї Міжнародної асамблеї православ'я, яка вперше проходила в Грузії.

При цьому він сидів у кріслі голови парламенту та виступав з промовою російською мовою.

Опозиційні депутати з "Єдиного національного руху" та "Європейської Грузії" з самого початку відмовилися від участі в сесії з російськими делегатами.

Під час перерви, оголошеної в ході сесії, вони рушили до парламентської трибуни, вимагаючи вивести російських депутатів з будівлі законодавчого органу країни.

"Якщо держава не захищає нашу країну від російських окупантів, то ми, як мінімум, захистимо цей зал [засідань]. Цей захід не відбудеться за участю російських делегатів", - заявила депутат від "Європейської Грузії" Олена Хоштарія з трибуни.

За словами представників опозиції, Гаврилов визнає незалежними державами Абхазію та Південну Осетію, які відкололися від Грузії за втручання Росії, а також брав участь у бойових діях проти Грузії на стороні абхазьких сепаратистів, й грузинська влада не мала пускати його в країну.

Сам Гаврилов каже, що участі в бойових діях не брав.

При цьому російський депутат раніше в інтерв'ю телекомпанії Руставі-2 заявив, що Росія визнала Абхазію і Південну Осетію незалежними державами і треба вибудовувати відносини, виходячи з цих реалій.

Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією у вересні 2008 року після серпневої війни. Москва визнала Абхазію і Південну Осетію незалежними, однак зберігає там свою військову присутність.

Тбілісі й міжнародне співтовариство розглядає Абхазію і Південну Осетію як територію Грузії, окуповану Росією.

Хто винен?

Обурення з приводу того, що відбувається в грузинському парламенті, висловили не тільки опозиційні депутати, а й представники правлячої партії та уряду.

"Дуже важко бачити депутата країни-окупанта на головній трибуні найвищого законодавчого органу Грузії! Цей факт завдає шкоди нашій ідеї свободи, шкодить грузинському парламентаризму! Я повністю поділяю справедливий протест грузинського суспільства і звертаюся до організаторів - негайно пояснити суспільству причини того, що сталося, і жорстко відреагувати! " - йдеться у заяві прем'єр-міністра країни Мамуки Бахтадзе.

За словами прем'єр-міністра, правляча партія "Грузинська мрія" не збирається уникати відповідальності.

"Завтра процеси продовжаться, ми не підемо від відповідальності й будемо вимагати відповіді від членів нашої команди, серйозні помилки яких створили цю кризову ситуацію", - сказав Бахтадзе.

У той же час він пообіцяв, що дії організаторів заворушень перед будівлею парламенту у Тбілісі не залишаться безкарними.

"Щирий протест народу використали деструктивні політичні сили і вийшли за конституційні рамки. З боку реваншистській опозиції мала місце організація насильства, штурм парламенту, і громадськість побачила в прямому ефірі насилля щодо наших поліцейських, - заявив Бахтадзе на брифінгу у ніч на п'ятницю.

За його словами, правоохоронці діяли в рамках закону, захистили державу, суспільство і припинила злочин.

Голова правлячої партії Бідзіна Іванішвілі, якого критики влади називають одноосібним правителем Грузії, у своїй заяві назвав неприпустимим ведення будь-якого форуму у парламенті Грузії під керівництвом представника країни-окупанта.

"Я вже поговорив з головою парламенту і висловив свою жорстку позицію й, звичайно, моя рекомендація була негайно перервати засідання", - заявив Іванішвілі.

Представники правлячої партії Грузії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" запевняють - вони не знали, що Гаврилов буде відкривати засідання, і вважають, що це помилка служби протоколу.

26-я сесія Міжпарламентської асамблеї православ'я проходила в Тбілісі, у ній брали участь близько 100 учасників з понад 20 країн, в тому числі України і Росії.

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