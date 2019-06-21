"Русофобські провокації" чи "повзуча окупація"? Що кажуть про заворушення в Тбілісі

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У Тбілісі натовп спробував взяти штурмом будівлю парламенту. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ, водомети і гумові кулі, 240 людей потрапили до лікарні. Приводом для сутичок став виступ російського депутата з крісла спікера грузинського парламенту.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі у п'ятницю перервала візит до Мінська й оголосила про повернення на батьківщину.

Які ж позиції сторін конфлікту?

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З чого все почалося

У четвер у Тбілісі проходила генеральна сесія Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП).

Ця організація була створена в 1993 році з ініціативи грецького парламенту. Її штаб-квартира МАП розташована в Афінах.

"Поряд з Грецією лідируюча роль в Асамблеї належить Росії", - йдеться в описі організації на сайті російської Ради Федерації.

Україна так само входить до організації, а у 2004 році генеральна асамблея МАП проходила у Києві.

У 2018 році главою Міжпарламентської асамблеї православ'я був обраний депутат російської Держдуми від КПРФ Сергій Гаврилов.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Грузинські депутати прогнали росіянина Сергія Гаврилова з президії парламенту і облили водою

Під час відкриття сесії у Тбілісі він сів у крісло спікера грузинського парламенту й звернувся до делегатів російською мовою. Пізніше в інтерв'ю "Комерсанту" він заявив, що це місце йому запропонувала грузинська сторона.

Дії Гаврилова обурили місцевих опозиційних депутатів від партій "Європейська Грузія" та "Єдиний національний рух" (ЄНР). Партія ЄНР була правлячою в роки президентства Михайла Саакашвілі, який залишається її лідером, хоч і перебуває в Україні.

Опозиційні грузинські депутати вигнали Сергія Гаврилова з президії, він у супроводі охорони залишив будівлю, й того ж вечора вся російська делегація полетіла з Грузії.

Сам Гаврилов розповідав російській агенції "РИА Новости" про інцидент так: "Вони увірвалися у зал, захопили трибуну і моє місце. У нас була перерва, почали шукати мене, виривати документи, поливати водою, підривати чиїсь прапори, портрети Путіна показувати. Це, я так зрозумів, з партії Саакашвілі, але я не знаю цих людей. Це була дуже негарна і ганебна для репутації парламенту історія у залі, з захопленням президії".

Як відреагувала влада Грузії

Лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі у четвер приніс вибачення за появу російського депутата в кріслі спікера парламенту. Те, що сталося він назвав помилкою.

"Повністю поділяю щире обурення наших співгромадян у зв'язку з подіями в грузинському парламенті", - йдеться у заяві Іванішвілі, поширеній його прес-службою.

"Неприпустимо, щоб представник країни-окупанта очолював у парламенті Грузії будь-якої форум, на це обов'язково потрібно реагувати. Як мені повідомили, це була протокольна помилка, політичне значення якої, на жаль, не врахували організатори", - пояснив він.

Також вибачилися прем'єр-міністр країни Мамука Бахтадзе і спікер парламенту Іраклій Кобахідзе.

Згодом, як повідомили грузинські ЗМІ, пан Кобахідзе подав у відставку.

У 2008 році між Росією і Грузією стався збройний конфлікт, за підсумками якого Москва визнала незалежними Абхазію і Південну Осетію.

Тбілісі, Київ та західні країни називають ці території окупованими.

Чого вимагає грузинська опозиція

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На стихійному мітингу, який зібрався у центрі Тбілісі в четвер ввечері, демонстранти зажадали відставки спікера парламенту Іраклія Кобахідзе. Сам він перебував у цей час з візитом в Азербайджані.

Лідер ЄНР Григол Вашадзе (на президентських виборах 2018 року він поступився Саломе Зурабішвілі) зажадав, щоб Кобахідзе, глава МВС Георгій Гахарія і керівник Служби державної безпеки Грузії Вахтанг Гомелаурі також подали у відставку.

Глава парламентської фракції ЄНР Роман Гоцирідзе поклав відповідальність за подію на Бідзіну Іванішвілі, який наразі не займає формальних державних постів.

"Вся повнота відповідальності лежить на Бідзіні Іванішвілі, без відома якого нічого не відбувається в цій країні. Не можна було впускати Гаврилова в країну - ось так, під личиною православ'я відбувається повзуча окупація", - заявив Роман Гоцирідзе.

Розгін демонстрації

Влада Грузії відреагувала на вимоги мітингувальників застосуванням сльозогінного газу, водометів та гумових куль.

У відповідь учасники акції кидали в поліцейських каміння і палиці, забирали у них щити і каски.

До ранку п'ятниці основна частина присутніх біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі в Тбілісі була розсіяна.

Міністерство охорони здоров'я Грузії у п'ятницю повідомило, що у ході розгону мітингу постраждали 240 людей, в тому числі 80 поліцейських.

До вечора п'ятниці опозиція планує відновити протестну акцію.

Реакція Москви

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков назвав заворушення "русофобською" провокацією.

"Подібні прояви русофобії також викликають у нас серйозне занепокоєння. Адже давайте не забувати, що Грузія - це все-таки країна, яку регулярно відвідує досить велика кількість туристів з Росії, тому це питання вкрай серйозне", - заявив Пєсков російському "Інтерфаксу".

У тому ж ключі висловилася офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова: "Так, ми вчора бачили цю жахливу провокацію, влаштовану, між іншим, у розпал туристичного сезону. Хтось може гарантувати, що заведений провокаторами натовп не кинеться трощити готелі?".

Заступник голови МЗС Григорій Карасін заявив "Інтерфаксу", що грузинська опозиція бажає зашкодити нормалізації відносин між Москвою і Тбілісі.

"Це вакханалія радикальних політичних сил Грузії, які роблять все можливе, щоб перешкодити нормалізації двосторонніх відносин між Грузією і Росією", - сказав Карасін.

Український представник

Копирайт изображения УНІАН Image caption Представник української делегації на сесії МАП Віктор Єленський каже про конфлікт з російськими представниками

У тбіліській сесії МАП брав участь і український представник, депутат від "Народного фронту" Віктор Єленський. А на відео звідти також видно депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, відомого зв'язками з УПЦ МП.

Помічник Єленського Дмитро Горєвой згодом написав у Facebook, що український депутат намагався заспокоїти ситуацію.

"До протестувальників вийшов очільник української делегації Віктор Єленський, який заявив ЗМІ, що він засуджує окупацію Росією таких православних країн, як Грузія, Молдова та Україна і що дії Росії ставлять хрест на всеправославній солідарності", - відзначив Дмитро Горєвой.

"Після закінчення спілкування з пресою, депутат Державної Думи Російської Федерації Сергій Гаврілов звинуватив Віктора Єленського у підбурюванні протестувальників, образі на адресу президента РФ Володимира Путіна та зробив усе можливе для виключення народного депутата України з учасників Генеральної Асамблеї МАП", - додав він.

А пресс-служба "Народного фронту" повідомила, що після спілкування з грузинськими мітингарями російська делегація почала його "штовхати та вигукувати гасла, що виправдовують агресивну політику РФ".

"Український парламентар вийшов до преси та зробив заяву, що не буде брати участь у заході, де російські комуністи намагаються використати православ'я у війні проти православних народів", - йдеться у повідомленні партії.

Задля безпеки і "недопущення провокацій з боку російської делегації" Віктор Єленський вирушив до українського посольства в Грузії, написав його помічник.

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