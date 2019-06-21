"Всі на вибори!". Як соцмережі реагують на рішення Конституційного суду
Напередодні Конституційний суд визнав указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради законним. Це означає, що вибори відбудуться 21 липня 2019 року, як і було вказано в указі президента.
Мотивуючи своє рішення, суд зазначив що конфлікт між президентом і Верховною Радою щодо підстав дострокового припинення повноважень парламенту не має правового вирішення, оскільки Конституція не визначає порядок припинення діяльності парламентської коаліції - так само як і регламент Ради.
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У своєму рішенні судді послалися на статтю Конституції, за якою народ є джерелом влади, а отже, саме він має вирішити конституційний конфлікт, що виник, - на виборах.
Суд також нагадав, що вердикт КС є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскарженим.
Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський вже прокоментував це рішення і заявив, що суд продемонстрував "незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції та ідеї верховенства права".
Втім, з таким висновком пана Веніславського згодні далеко не всі. Як на вердикт Конституційного суду відреагували в соцмережах?
"Феноменальне рішення"
Юрист-міжнародник із Інституту держави і права ім. Корецького НАН України Андрій Смолій вважає, що "закон став заручником волі однієї особи або групи осіб, які тракували розпуск ВР як "волю народу".
"А це, в свою чергу, робить один єдиний прецедент: тепер можна будь-які дії скинути на волю народу. Наприклад, федералізацію чи автономний устрій терористичних "ДНР-ЛНР", - пише пан Смолій, який входить до виборчого списку партії "Європейська солідарність".
А от лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко на рішення Конституційного суду відгукнулася позитивно, причому вживає займенник "ми".
"Так! Ми з вами добилися справедливого рішення! Указ про дострокові вибори визнаний конституційним. Розкажіть всім своїм друзям, щоб на 21 липня більше нічого важливого не планували", - написала вона.
Лідер громадської організації "Простір свободи" Тарас Шамайда називає вердикт Конституційного суду "феноменальним".
"Я пригадую лише два рішення КС, які можуть зрівнятися з цим за цинізмом і правовим нігілізмом. Одне - що другий термін президентства Кучми є першим. І інше - яким КС у 2010 році змінив Конституцію без парламенту, дозволивши Януковичу узурпувати владу", - написав він.
Екс-заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська: "Народ у нас розв'язує тепер конституційні конфлікти. Потрібно тоді ліквідувати Конституційний Суд України", - пише вона у Facebook.
Політичний експерт Євген Магда іронізує і пропонує перейменувати Конституційний суд у Народний суд.
Серйозні загрози через ухвалу Конституційного суду бачить екс-прем'єр і лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк.
"Сьогодні Конституційний суд, не читаючи Конституції, пішов на поводу в політичної доцільності", - переконаний він.
Про небезпечний прецедент на майбутнє говорить і політолог Михайло Басараб.
"Ця подія закладає небезпечний прецедент на майбутнє, створює дискомфорт для Зеленського до кінця його каденції і заохочує крутіїв з його команди до використання КСУ в ручному режимі у майбутньому ", - вважає він.
"Цирк продовжується!"
Керівник фонду "Українська політика" Костянтин Бондаренко жартує і пропонує президенту підтримати реноме України як непередбачуваної країни і скасувати свій указ.
Один із лідерів партійного списку "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка, адвокат компанії "Катеринчук, Моор і партнери" Микола Катеринчук просто порадів рішенню Конституційного суду, прикрасивши повідомлення смайликом.
А от депутат парламенту Віталій Купрій, схвалюючи рішення КС, каже, що так судді визнали "узурпацію влади".
Журналістка із Херсона Євгенія Вірлич: "Цирк продовжується!"
"А коли буде указ про закінчення епохи бідності?", - запитує Ігор Дручок під радісними коментарями прихильників Володимира Зеленського на офіційній сторінці команди "Зе!"
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