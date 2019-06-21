"Всі на вибори!". Як соцмережі реагують на рішення Конституційного суду

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Напередодні Конституційний суд визнав указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради законним. Це означає, що вибори відбудуться 21 липня 2019 року, як і було вказано в указі президента.

Мотивуючи своє рішення, суд зазначив що конфлікт між президентом і Верховною Радою щодо підстав дострокового припинення повноважень парламенту не має правового вирішення, оскільки Конституція не визначає порядок припинення діяльності парламентської коаліції - так само як і регламент Ради.

У своєму рішенні судді послалися на статтю Конституції, за якою народ є джерелом влади, а отже, саме він має вирішити конституційний конфлікт, що виник, - на виборах.

Суд також нагадав, що вердикт КС є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскарженим.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський вже прокоментував це рішення і заявив, що суд продемонстрував "незалежність, неупередженість і відданість духу Конституції та ідеї верховенства права".

Втім, з таким висновком пана Веніславського згодні далеко не всі. Як на вердикт Конституційного суду відреагували в соцмережах?

"Феноменальне рішення"

Юрист-міжнародник із Інституту держави і права ім. Корецького НАН України Андрій Смолій вважає, що "закон став заручником волі однієї особи або групи осіб, які тракували розпуск ВР як "волю народу".

"А це, в свою чергу, робить один єдиний прецедент: тепер можна будь-які дії скинути на волю народу. Наприклад, федералізацію чи автономний устрій терористичних "ДНР-ЛНР", - пише пан Смолій, який входить до виборчого списку партії "Європейська солідарність".

А от лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко на рішення Конституційного суду відгукнулася позитивно, причому вживає займенник "ми".

"Так! Ми з вами добилися справедливого рішення! Указ про дострокові вибори визнаний конституційним. Розкажіть всім своїм друзям, щоб на 21 липня більше нічого важливого не планували", - написала вона.

Лідер громадської організації "Простір свободи" Тарас Шамайда називає вердикт Конституційного суду "феноменальним".

"Я пригадую лише два рішення КС, які можуть зрівнятися з цим за цинізмом і правовим нігілізмом. Одне - що другий термін президентства Кучми є першим. І інше - яким КС у 2010 році змінив Конституцію без парламенту, дозволивши Януковичу узурпувати владу", - написав він.

Екс-заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська: "Народ у нас розв'язує тепер конституційні конфлікти. Потрібно тоді ліквідувати Конституційний Суд України", - пише вона у Facebook.

Політичний експерт Євген Магда іронізує і пропонує перейменувати Конституційний суд у Народний суд.

Серйозні загрози через ухвалу Конституційного суду бачить екс-прем'єр і лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк.

"Сьогодні Конституційний суд, не читаючи Конституції, пішов на поводу в політичної доцільності", - переконаний він.

Про небезпечний прецедент на майбутнє говорить і політолог Михайло Басараб.

"Ця подія закладає небезпечний прецедент на майбутнє, створює дискомфорт для Зеленського до кінця його каденції і заохочує крутіїв з його команди до використання КСУ в ручному режимі у майбутньому ", - вважає він.

"Цирк продовжується!"

Керівник фонду "Українська політика" Костянтин Бондаренко жартує і пропонує президенту підтримати реноме України як непередбачуваної країни і скасувати свій указ.

Один із лідерів партійного списку "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка, адвокат компанії "Катеринчук, Моор і партнери" Микола Катеринчук просто порадів рішенню Конституційного суду, прикрасивши повідомлення смайликом.

А от депутат парламенту Віталій Купрій, схвалюючи рішення КС, каже, що так судді визнали "узурпацію влади".

Журналістка із Херсона Євгенія Вірлич: "Цирк продовжується!"

"А коли буде указ про закінчення епохи бідності?", - запитує Ігор Дручок під радісними коментарями прихильників Володимира Зеленського на офіційній сторінці команди "Зе!"

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