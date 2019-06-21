Трамп погодив удар по Ірану, але потім передумав - ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп санкціонував ракетні та авіаудари по іранських цілях після того, як у четвер Іран збив американський безпілотник. Проте згодом він передумав, повідомляє The New York Times. У п'ятницю Іран отримав від США попередження про "неминучий напад", кажуть джерела агентства Reuters.

Як розповіли джерела New York Times у Білому домі, Трамп погодив удари по низці цілей. Підготовка удару була "на ранній стадії", коли президент віддав військовим наказ припинити її. Білий дім поки що офіційно не коментував цю інформацію.

За даними газети, удари планувалося завдати по іранських радіолокаційним постах і ракетних батареях. Ще ввечері у четвер військові та дипломати були впевнені, що удар буде, кажуть джерела NYT.

"Літаки були в повітрі, кораблі вийшли на позиції, але ракети так і не випустили - прийшла команда "відбій", - каже анонімне джерело видання в адміністрації президента США.

Агентство Reuters, у свою чергу, повідомило, що минулої ночі США через оманських чиновників передали в Тегеран попередження про "неминучий напад".

"Трамп у своєму посланні сказав, що він проти війни з Іраном і хоче обговорити низку інших питань. Він дав нам короткий період часу на відповідь, але відповідь, яку ми дали одразу, полягала в тому, що рішення повинен прийняти Верховний лідер Алі Хаменеї".

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Інше джерело сказало, що представники Ірану пообіцяли передати пропозицію про переговори Хаменеї і попередили оманського представника про тяжкі регіональні та міжнародні наслідки можливого нападу США на Іран.

За даними ЗМІ, удари планували перед заходом сонця, щоб мінімізувати втрати. Як пише AP, завдати ударів рекомендував Пентагон.

Трамп схвалив рішення скасувати удари після консультацій з конгресменами і радниками з оборони. Ці консультації зайняли в Трампа весь день, пише агентство.

Голова Держдепартаменту Майк Помпео і радник з нацбезпеки Джон Болтон хотіли відповісти рішуче, а лідери Конгресу закликали до обережності.

Що сталося з безпілотником?

Зранку 20 червня іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) повідомив про збитий американський розвідувальний безпілотник, який перебував у повітряному просторі Ірана. Пізніше США підтвердили втрату безпілотника.

Державні ЗМІ Ірану твердять, що дрон був збитий над південною провінцією Хормогозан.

Міністр іноземних справ Ірану Джавід Зарфі написав, що безпілотник вилетів з бази в ОАЕ "в режимі невидимки".

Головне військове командування США через кілька годин підтвердило факт втрати розвідувального дрона, проте наполягає: безпілотник перебував у міжнародному повітряному просторі.

Що відбувається між Іраном і США

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше США звинуватили Іран в організації вибухів на танкерах в Оманській затоці

Інцидент з безпілотником стався на тлі наростаючої напруги між США та Іраном.

Раніше Вашингтон повідомив про відправку ще тисячі військових в регіон. Виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шенехен заявив, що цей захід - відповідь на ворожі дії іранських сил.

Вашингтон звинуватив Іран у нападі на танкери в Оманській затоці. Іран називає ці звинувачення безпідставними.

Місяць тому Пентагон направив у цей регіон 1 500 військових. Цей крок також пояснювався ескалацією напруги у відносинах з Іраном.

У понеділок Іран заявив, що більше не має наміру виконувати умови міжнародного договору 2015 року в частині, що стосується іранських ядерних розробок. Тегеран попередив, що до 27 червня будуть перевищені згадані у документі ліміти на збагачення урану.

Влада країни пояснює відновлення свої ядерної програми посиленням економічних санкцій з боку США, які вийшли з договору ще минулого року.

Район, над яким, як стверджує Тегеран, був збитий безпілотник, знаходиться поблизу Ормузької протоки, який активно використовується для транспортування нафти.

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