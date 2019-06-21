Сонцестояння в Стоунхенджі у фото: як тисячі людей у Британії зустрічали сонце
Тисячі людей зібралися біля Стоунхенджу в Британії, щоб відзначити літнє сонцестояння.
Близько десяти тисяч людей зібралися біля стародавнього монумента, щоб зустріти початок найдовшого дня року, повідомила місцева поліція.
Стоунхендж збудований так, що вісь, проведена через його опорні камені, вказує на точку сходу сонця в день літнього сонцестояння і захід сонця в день зимового сонцестояння.
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У день літнього сонцестояння сонце встає за П'ятковим каменем, який є входом до "кам'яного кола", і промені сонця потрапляють у центр монумента.
Тих, хто прийшов подивитися на це явище, зустрів прохолодний ранок і ясне небо.
Літнє сонцестояння - це момент, коли нахил осі обертання Землі у напрямку на Сонце набуває найменшого значення і Сонце підіймається на найвищу висоту на небосхилі.
Таким чином, літнє сонцестояння припадає на найдовший день і найкоротшу ніч у році.
Директорка Агенції охорони культурної спадщини Англії, що опікується монументом, Кейт Логан, розповіла, що це одна з найвидатніших подій на цьому місці зі стародавньою історією.
Поліція графства Вілтшир повідомила, що біля Стоунхенджу було затримано чотирьох людей - за зловживання алкоголем та порушення громадського порядку.
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