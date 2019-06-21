Сонцестояння в Стоунхенджі у фото: як тисячі людей у Британії зустрічали сонце

  • 21 червня 2019
Жінка у вінку біля Стоунхенджу Копирайт изображения Ben Birchall/PA

Тисячі людей зібралися біля Стоунхенджу в Британії, щоб відзначити літнє сонцестояння.

Близько десяти тисяч людей зібралися біля стародавнього монумента, щоб зустріти початок найдовшого дня року, повідомила місцева поліція.

Стоунхендж збудований так, що вісь, проведена через його опорні камені, вказує на точку сходу сонця в день літнього сонцестояння і захід сонця в день зимового сонцестояння.

У день літнього сонцестояння сонце встає за П'ятковим каменем, який є входом до "кам'яного кола", і промені сонця потрапляють у центр монумента.

Тисячі людей біля Стоунхенджу Копирайт изображения Ben Birchall/PA
Image caption За оцінками поліції, зустріти схід сонця прийшло близько 10 тисяч людей

Тих, хто прийшов подивитися на це явище, зустрів прохолодний ранок і ясне небо.

Чоловік у позі йоги біля Стоунхенджу Копирайт изображения Ben Birchall/PA
Image caption Ранок був прохолодним, але ясним

Літнє сонцестояння - це момент, коли нахил осі обертання Землі у напрямку на Сонце набуває найменшого значення і Сонце підіймається на найвищу висоту на небосхилі.

Таким чином, літнє сонцестояння припадає на найдовший день і найкоротшу ніч у році.

Жінка зустрічає сонце біля Стоунхенджу Копирайт изображения Hannah McKay/REUTERS

Директорка Агенції охорони культурної спадщини Англії, що опікується монументом, Кейт Логан, розповіла, що це одна з найвидатніших подій на цьому місці зі стародавньою історією.

Поліція графства Вілтшир повідомила, що біля Стоунхенджу було затримано чотирьох людей - за зловживання алкоголем та порушення громадського порядку.

Чоловік у костюмі біля Стоунхенджу Копирайт изображения Ben Birchall/PA
Люди займаються йогою біля Стоунехенджу Копирайт изображения Ben Birchall/PA
Image caption Йога на сході сонця біля Стоунхенджу? Тисячі людей приїздять сюди в тому числі і для цього
Люди обіймають камені Копирайт изображения Ben Birchall/PA
Image caption День літнього сонцестояння - один з небагатьох, коли дозволяється близько підійти до каменів, які багато хто вважає священними
Люди біля Стоунхенджу Копирайт изображения Ben Birchall/PA
Жінка в ковдрі з сонцем Копирайт изображения Hannah McKay/REUTERS
Райдуга над Стоунхенджем Копирайт изображения Neil Hall/EPA
Image caption А перед заходом сонця в найкоротшу ніч року над Стоунхенджем з'явилася райдуга

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