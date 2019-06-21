Копирайт изображения Ben Birchall/PA

Тисячі людей зібралися біля Стоунхенджу в Британії, щоб відзначити літнє сонцестояння.

Близько десяти тисяч людей зібралися біля стародавнього монумента, щоб зустріти початок найдовшого дня року, повідомила місцева поліція.

Стоунхендж збудований так, що вісь, проведена через його опорні камені, вказує на точку сходу сонця в день літнього сонцестояння і захід сонця в день зимового сонцестояння.

У день літнього сонцестояння сонце встає за П'ятковим каменем, який є входом до "кам'яного кола", і промені сонця потрапляють у центр монумента.

Копирайт изображения Ben Birchall/PA Image caption За оцінками поліції, зустріти схід сонця прийшло близько 10 тисяч людей

Тих, хто прийшов подивитися на це явище, зустрів прохолодний ранок і ясне небо.

Копирайт изображения Ben Birchall/PA Image caption Ранок був прохолодним, але ясним

Літнє сонцестояння - це момент, коли нахил осі обертання Землі у напрямку на Сонце набуває найменшого значення і Сонце підіймається на найвищу висоту на небосхилі.

Таким чином, літнє сонцестояння припадає на найдовший день і найкоротшу ніч у році.

Копирайт изображения Hannah McKay/REUTERS

Директорка Агенції охорони культурної спадщини Англії, що опікується монументом, Кейт Логан, розповіла, що це одна з найвидатніших подій на цьому місці зі стародавньою історією.

Поліція графства Вілтшир повідомила, що біля Стоунхенджу було затримано чотирьох людей - за зловживання алкоголем та порушення громадського порядку.

Копирайт изображения Ben Birchall/PA

Копирайт изображения Ben Birchall/PA Image caption Йога на сході сонця біля Стоунхенджу? Тисячі людей приїздять сюди в тому числі і для цього

Копирайт изображения Ben Birchall/PA Image caption День літнього сонцестояння - один з небагатьох, коли дозволяється близько підійти до каменів, які багато хто вважає священними

Копирайт изображения Ben Birchall/PA

Копирайт изображения Hannah McKay/REUTERS

Копирайт изображения Neil Hall/EPA Image caption А перед заходом сонця в найкоротшу ніч року над Стоунхенджем з'явилася райдуга

Хочете отримувати цікаві новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

...