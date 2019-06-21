Копирайт изображения Anastasia Gerasymova

"Алло, це Юрій Романович?" - "Гав-гав"!

21 червня у світі проходить флешмоб "Візьми собаку на роботу" - і українці теж активно до нього долучилися!

Вони викладають у соцмережах фото зі своїми улюбленцями в офісах, машинах і навіть бібліотеках і тренажерних залах.

До фото додають гештеги #візьмисобакунароботу чи #мійсобаканароботі.

На Заході ця акція проводиться вже багато років, і цей день активно використовують благодійні організації, які збирають кошти на допомогу тваринам.

Анастасія Герасимова з Українського культурного фонду каже, що вирішила зробити колегам приємність - і задум спрацював.

"Колеги щасливі, керівництво теж помилувалося", - розповіла вона BBC News Україна.

Її цвергшнауцер Саймон погано переносить спеку, тож на роботу довелося вирушити о 6:30.

Песик досить швидко звик до нового досвіду "і спокійненько ліг спати під стіл".

"Сподіваюся, що наступного року в цей день Саймон познайомиться з песиками інших наших співробітників", - каже Анастасія.

Ось іще кілька фото задоволених песиків та їхніх господарів.

Відвідувачам Волинської бібліотеки для юнацтва сьогодні допомагали отакі "бібліотекарі":

"Люблю своїх собак і рада, що є можливість узяти їх на роботу", - пише користувачка Anastos.

А це - фото Ірини Желізки.

Як підготуватися?

Утім, як показав досвід західних акцій, задоволеними лишаються не всі. Собака може заважати чи дратувати ваших колег і навіть нашкодити чиємусь здоров'ю.

Тож як підготуватися до робочого дня із собакою, щоб не спричиняти незручностей іншим людям і самій тварині?

У компанії "Клуб 4 лапи", яка активно просуває флешмоб, радять попередньо запитати в колег, чи немає у когось алергії на шерсть.

Крім того, треба спитати дозволу в керівництва.

Вікторія Романенко, наприклад, трохи переживає через свою участь у акції.

Не радять вести в офіс псів з яскраво вираженою домінантною особистістю, а також собак, у яких триває або щойно завершилася тічка.

Також не варто долучатися до акції працівникам, які контактують із харчами, дітьми, транспортом, небезпечним обладнанням чи хімічними речовинами.

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