Візьми собаку на роботу: чому українці прийшли в офіси з песиками
"Алло, це Юрій Романович?" - "Гав-гав"!
21 червня у світі проходить флешмоб "Візьми собаку на роботу" - і українці теж активно до нього долучилися!
Вони викладають у соцмережах фото зі своїми улюбленцями в офісах, машинах і навіть бібліотеках і тренажерних залах.
До фото додають гештеги #візьмисобакунароботу чи #мійсобаканароботі.
На Заході ця акція проводиться вже багато років, і цей день активно використовують благодійні організації, які збирають кошти на допомогу тваринам.
Анастасія Герасимова з Українського культурного фонду каже, що вирішила зробити колегам приємність - і задум спрацював.
"Колеги щасливі, керівництво теж помилувалося", - розповіла вона BBC News Україна.
Її цвергшнауцер Саймон погано переносить спеку, тож на роботу довелося вирушити о 6:30.
Песик досить швидко звик до нового досвіду "і спокійненько ліг спати під стіл".
"Сподіваюся, що наступного року в цей день Саймон познайомиться з песиками інших наших співробітників", - каже Анастасія.
Ось іще кілька фото задоволених песиків та їхніх господарів.
Відвідувачам Волинської бібліотеки для юнацтва сьогодні допомагали отакі "бібліотекарі":
"Люблю своїх собак і рада, що є можливість узяти їх на роботу", - пише користувачка Anastos.
А це - фото Ірини Желізки.
Як підготуватися?
Утім, як показав досвід західних акцій, задоволеними лишаються не всі. Собака може заважати чи дратувати ваших колег і навіть нашкодити чиємусь здоров'ю.
Тож як підготуватися до робочого дня із собакою, щоб не спричиняти незручностей іншим людям і самій тварині?
У компанії "Клуб 4 лапи", яка активно просуває флешмоб, радять попередньо запитати в колег, чи немає у когось алергії на шерсть.
Крім того, треба спитати дозволу в керівництва.
Вікторія Романенко, наприклад, трохи переживає через свою участь у акції.
Не радять вести в офіс псів з яскраво вираженою домінантною особистістю, а також собак, у яких триває або щойно завершилася тічка.
Також не варто долучатися до акції працівникам, які контактують із харчами, дітьми, транспортом, небезпечним обладнанням чи хімічними речовинами.
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