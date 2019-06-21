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Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" випереджає партію Святослава Вакарчука "Голос" у новому опитуванні, яке спільно провели у червні центр "Соціс" та Комітет виборців.

Лідером рейтингу залишається партія "Слуга народу", за яку готові проголосувати 47,6% тих, хто визначився і буде голосувати.

12,4% може набрати "Опозиційна платформа - За життя", 8,8% - "Європейська солідарність", 8,7% - "Батьківщина" та 6,8% - партія "Голос".

Таким чином, за даними цього дослідження, до Верховної Ради мають шанси пройти п'ять партій.

Інші політсили у цьому рейтингу поки що не долають прохідний бар'єр.

Партія "Сила і честь" в соцопитуванні має 4,1%, "Громадянська позиція" - 2,7%, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,2%.

Інші набирають менше 2%.

Дослідження провели 14 - 19 червня 2019 року методом інтерв'ю в різних регіонах. Всього опитали 2 000 респондентів.

Статистична похибка не перевищує +/-2,2%.

Попередні рейтинги

20 червня були оприлюднені інші рейтинги. Згідно з дослідженням соціологічної групи "Рейтинг", партія "Голос" Святослава Вакарчука посіла третє місце із 8,1% голосів, тоді як "Європейська солідарність" Петра Порошенка отримала 5%.

Лідером у цьому рейтингу теж є "Слуга народу" - 47,1% (опитування проводилося з 8 по 12 червня).

Далі йде "Опозиційна платформа - За життя" - 11,1%. Серед прохідних у рейтингу є і партія "Батьківщина", яка може набрати - 7,3%.

Також у четвер свій рейтинг оприлюднили Центр "Соціальний моніторинг" та Інститут соціальних досліджень ім. Яременка. Це опитування проводили з 7 по 10 червня в усіх областях України, окрім Криму та тимчасово непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей.

Лідером тут лишається "Слуга народу": свій голос за партію готові віддати 49,8% опитаних.

Це найвищий показник за останні кілька тижнів - до цього рейтинг партії Володимира Зеленського, за даними різних соціологічних компаній, тримався на рівні 47% - 48%.

За "Опозиційну платформу - За життя" готові проголосувати 10,3%, "Батьківщину" - 9%, "Європейську солідарність" - 8,7%, а "Голос" - 5,9%.

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