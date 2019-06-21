Філарет звільняє намісника монастиря у Києві, який проігнорував "собор"
Колишній патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет видав розпорядження про звільнення намісника Свято-Феодосіївського монастиря у Києві архимандрита Макарія (Папіша) і призначення на його місце архимандрита Андрія (Маруцака).
Намісник монастиря Макарій напередодні відмовився брати участь у так званому "соборі" Київського патріархату. Натомість отець Андрій брав участь у цьому заході і Філарет пообіцяв висвятити його у єпископи.
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У п'ятницю група людей на чолі з отцем Андрієм прибула в цей монастир поруч з Києво-Печерською лаврою і привезла два документи. Перший - наказ Філарета як Київського патріарха про звільнення намісника Макарія і призначення на його місце архимандрита Андрія.
Філарет наразі є керівником Київської єпархії ПЦУ і в цій якості йому підпорядковувався монастир.
Сам отець Андрій пояснив в коментарі BBC News Україна, що оскільки Київський патріархат продовжує існувати, то і монастир продовжує перебувати у його підпорядкуванні. "Ситуація така, що фактично монастир архімандрит Макарій з братією захопив через те, що вони хочуть належати ПЦУ", - сказав він.
Через це, за його словами, на місце викликали поліцію, аби "зафіксувати факт рейдерства". "Нехай цей спір вирішують юристи у суді", - резюмував отець Андрій.
Намісник Макарій зі свого боку сказав журналістам: "Ми не йдемо у відкол і залишаємось в ПЦУ. Епіфаній затвердив мене вже намісником монастиря".
Як повідомляє кореспондент ВВС News Україна з місця події, в самому соборі присутні десятки людей - представники обох сторін, в монастирі ситуація напружена. Також на місці є кілька нарядів поліції, на вулиці чергують автобуси з правоохоронцями.
Свято-Феодосіївський монастир належав УПЦ Київського патріархату, але після створення ПЦУ перейшов до неї.
20 червня ченці разом з намісником через дії Філарета ухвалили рішення та звернулися до митрополита Епіфанія про перехід монастиря у його підпорядкування.
За даними ВВС News Україна, митрополит Епіфаній прийняв монастир і видав указ про це.
Зараз на місці працюють юристи обох сторін. Макарій відмовляється передати керівництво. У свою чергу призначений Філаретом намісник Андрій збирає свої речі і, можливо, покине будівлю монастиря.
20 червня у Києві у Володимирському соборі з ініціативи владики Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої невизнаної УПЦ Київського патріархату.
Учасники назвали його "помісним собором" і постановили "відновити" діяльність патріархату.
Православна церква України не визнає це зібрання та планує ухвалити рішення у відповідь на найближчому синоді 24 червня. Тоді ж можуть покарати Філарета за такі дії.
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