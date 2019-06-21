Філарет звільняє намісника монастиря у Києві, який проігнорував "собор"

Колишній патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет видав розпорядження про звільнення намісника Свято-Феодосіївського монастиря у Києві архимандрита Макарія (Папіша) і призначення на його місце архимандрита Андрія (Маруцака).

Намісник монастиря Макарій напередодні відмовився брати участь у так званому "соборі" Київського патріархату. Натомість отець Андрій брав участь у цьому заході і Філарет пообіцяв висвятити його у єпископи.

У п'ятницю група людей на чолі з отцем Андрієм прибула в цей монастир поруч з Києво-Печерською лаврою і привезла два документи. Перший - наказ Філарета як Київського патріарха про звільнення намісника Макарія і призначення на його місце архимандрита Андрія.

Філарет наразі є керівником Київської єпархії ПЦУ і в цій якості йому підпорядковувався монастир.

Сам отець Андрій пояснив в коментарі BBC News Україна, що оскільки Київський патріархат продовжує існувати, то і монастир продовжує перебувати у його підпорядкуванні. "Ситуація така, що фактично монастир архімандрит Макарій з братією захопив через те, що вони хочуть належати ПЦУ", - сказав він.

Через це, за його словами, на місце викликали поліцію, аби "зафіксувати факт рейдерства". "Нехай цей спір вирішують юристи у суді", - резюмував отець Андрій.

Image caption Отець Андрій каже, що монастир намагаються захопити, тому він викликав поліцію.

Намісник Макарій зі свого боку сказав журналістам: "Ми не йдемо у відкол і залишаємось в ПЦУ. Епіфаній затвердив мене вже намісником монастиря".

Image caption Епіфаній затвердив архимандрита Макарія намісником монастиря

Image caption Разом з отцем Андрієм прибула бухгалтер монастиря, племінниця Філарета Олена Денисенко.

Як повідомляє кореспондент ВВС News Україна з місця події, в самому соборі присутні десятки людей - представники обох сторін, в монастирі ситуація напружена. Також на місці є кілька нарядів поліції, на вулиці чергують автобуси з правоохоронцями.

Свято-Феодосіївський монастир належав УПЦ Київського патріархату, але після створення ПЦУ перейшов до неї.

Image caption В приміщенні монастиря є десятки людей, які представляють обидві сторони конфлікту

20 червня ченці разом з намісником через дії Філарета ухвалили рішення та звернулися до митрополита Епіфанія про перехід монастиря у його підпорядкування.

За даними ВВС News Україна, митрополит Епіфаній прийняв монастир і видав указ про це.

Зараз на місці працюють юристи обох сторін. Макарій відмовляється передати керівництво. У свою чергу призначений Філаретом намісник Андрій збирає свої речі і, можливо, покине будівлю монастиря.

20 червня у Києві у Володимирському соборі з ініціативи владики Філарета пройшло зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої невизнаної УПЦ Київського патріархату.

Учасники назвали його "помісним собором" і постановили "відновити" діяльність патріархату.

Православна церква України не визнає це зібрання та планує ухвалити рішення у відповідь на найближчому синоді 24 червня. Тоді ж можуть покарати Філарета за такі дії.

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