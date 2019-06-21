Спікер грузинського парламенту йде у відставку

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Спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе йде у відставку. Про це повідомляють грузинські ЗМІ з посиланням на Каху Каладзе, генерального секретаря правлячої партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія", членом якої є пан Кохабідзе.

"Грузинська мрія з дня свого приходу до влади запроваджує високий стандарт підзвітності перед суспільством, - сказав Каладзе. - І вона не раз доводила це своїми діями. Ще одним проявом високого стандарту цієї підзвітності є рішення, ухвалене сьогодні спікером парламенту Іраклієм Кобахідзе про те, що він залишає цю посаду".

Рішення про відставку Кобахідзе ухвалив на тлі масових протестів у Тбілісі, які розпочалися 20 червня.

Мітингувальники вийшли на вулиці після того, як депутат російської Держдуми від Компартії РФ Сергій Гаврилов звернувся до учасників Міжпарламентської асамблеї Православ'я, що проходить у столиці Грузії, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

Він говорив російською мовою, що викликало гнів грузинських політиків та пересічних жителів Грузії, які різко негативно ставляться до російської присутності в країні після війни 2008 року.

Частина з мітингарів прийшла з прапорами Євросоюзу й плакатами "Росія - окупант".

Відставка Кобахідзе - це одна з головних вимог, які висували протестувальники.Участь у протестах взяли тисячі людей. Натовп, зокрема, намагався штурмом взяти будівлю парламенту.

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Для розгону демонстрації поліція застосувала сльозогінний газ, водомети і гумові кулі. 240 людей потрапили до лікарень.

Учасники акції, у свою чергу, кидали в правоохоронців каміння і намагалися відібрати в них щити та шоломи.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі перервала свій візит до Мінську і заявила, що розкол у грузинському суспільстві вигідний для Росії.

"Росія - наш ворог і окупант, - написала Зурабішвілі у Facebook. - Керована нею п'ята колона може стати білшою небезпекою, ніж відкрита агресія".

Лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі у четверг вибачився за появу російського депутата в креслі спікера парламенту. Те, що сталося, він назвав помилкою.

"Повністю розділяю щире обурення наших громадян, - сказав він. - Неприпустимо, щоб представник країни-окупанта очолював у Грузії будь-який форум. Як мені повідомили, це була протокольна помилка, політичне значення якої, на жаль, не врахували організатори".

Вибачення також висловив голова уряду Грузії Мамука Бахтадзе.

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