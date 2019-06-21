У п'ятницю люди по всій Індії святкують Міжнародний день йоги. Цього дня попри високу температуру повітря тисячі виходять на вулиці займатися масовою йогою.

До цієї події залучають не тільки людей, а й тварин. Наприклад, цього року йогою займалися собаки індійської армії.

Копирайт изображения @SpokespersonMoD/Twitter Image caption Собаки індійської армії займаються йогою

Прикордонна поліція, яка несе службу біля Тибету, не відстає і залучає до йоги теж своїх собак і коней.

Але на відміну від своїх колег, вони займалися йогою у більш прохолодному кліматі - на кордоні біля мальовничих Гімалаїв.

Копирайт изображения ITBPofficial Image caption Собаки та коні займаються йогою на індо-тибетському кордоні

Серед тих, хто займався йогою в складніших умовах, були військові на борту авіаносця INS Viraat, що стоїть біля берегів Мумбаї.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Індійські військові взяли участь у масовій йозі на борту авіаносця

А це - творчий підхід до святкування від військових штату Гуджарат.

Прем'єр-міністр країни Нарендра Моді також практикувався в йозі разом з багатотисячним натовпом у штаті Джаркханд.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Індійський прем'єр Нарендра Моді теж взяв участі в масовій йозі

"Ми повинні докласти зусиль, щоб йогою займалися від міст до сіл і племінних районів. Йога вище релігії, касти, кольору, статі і регіону - вона вище всього", - сказав Моді під час святкування.

Дехто займається йогою в старовинних індійських пам'ятках.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На цьому фото люди займаються йогою в ступінчастому колодязі Адалай, створеному у XV сторіччі

Копирайт изображения EPA Image caption Міжнародний день йоги відзначають щорічно 21 червня, ГА ООН започаткувала це свято у 2014 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Це масова йога на пляжі в Ченнаї

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