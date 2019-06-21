День йоги: тисячі людей в Індії вийшли на масове заняття
У п'ятницю люди по всій Індії святкують Міжнародний день йоги. Цього дня попри високу температуру повітря тисячі виходять на вулиці займатися масовою йогою.
До цієї події залучають не тільки людей, а й тварин. Наприклад, цього року йогою займалися собаки індійської армії.
Прикордонна поліція, яка несе службу біля Тибету, не відстає і залучає до йоги теж своїх собак і коней.
Але на відміну від своїх колег, вони займалися йогою у більш прохолодному кліматі - на кордоні біля мальовничих Гімалаїв.
Серед тих, хто займався йогою в складніших умовах, були військові на борту авіаносця INS Viraat, що стоїть біля берегів Мумбаї.
А це - творчий підхід до святкування від військових штату Гуджарат.
Прем'єр-міністр країни Нарендра Моді також практикувався в йозі разом з багатотисячним натовпом у штаті Джаркханд.
"Ми повинні докласти зусиль, щоб йогою займалися від міст до сіл і племінних районів. Йога вище релігії, касти, кольору, статі і регіону - вона вище всього", - сказав Моді під час святкування.
Дехто займається йогою в старовинних індійських пам'ятках.
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