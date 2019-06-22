Росія призупиняє авіасполучення з Грузією

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який забороняє авіакомпаніям літати до Грузії з 8 липня, а також передбачає можливість перевезення російських громадян із Грузії до Росії.

Указ схвалено "з метою забезпечення національної безпеки Російської Федерації, захисту громадян Російської Федерації від злочинних та інших протиправних дій".

Як заявив речник президента Путіна Дмитро Пєсков, заборону на польоти скасують, коли ситуація в Грузії "нормалізується".

"Ситуація в Грузії має нормалізуватися, і мають зникнути будь-які загрози для безпеки наших громадян", - заявив він РБК.

За оцінками Асоціації туроператорів Росії, в Грузії нині перебуває близько 5-7 тисяч "організованих" російських туристів, а самостійних туристів у 2-3 рази більше.

Російські авіакомпанії вже заявили про припинення продажу квитків та готовність повернути гроші за квитки, придбані раніше на дати після 8 липня.

За день до підписання указу близько 240 людей постраждали під час протестів, що розпочалися після виступу російського депутата з крісла спікера грузинського парламенту. Під час сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я депутат російської Держдуми від КПРФ Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту й звернувся до делегатів російською мовою.

Лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі та прем'єр-міністр країни Мамука Бахтадзе публічно вибачилися перед громадянами Грузії, а спікер парламенту Іраклій Кобахідзе подав у відставку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Південна Осетія та Абхазія, які Тбілісі називає окупованими Росією, становлять близько 20% території Грузії

Напруження між країнами зберігається вже понад 10 років після п'ятиденної війни, яку тодішній російський президент Дмитро Медведєв назвав "примусом Грузії до миру". Наслідком конфлікту стала втрата Грузією Південної Осетії та Абхазії - регіонів, який Тбілісі вважає окупованим Росією, а Росія - незалежними республіками.