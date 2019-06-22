Марш рівності: транспорт Києва змінить маршрути вже у суботу

Копирайт изображения UNIAN

Через проведення Маршу рівності, запланованого на неділю, 23 червня, столичний транспорт змінить маршрути вже ввечері суботи, 22 червня.

Зміни почнуться з 18.00 і триватимуть до заверешення Маршу.

Зокрема, будуть закриті станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" і "Театральна". У неділю "Театральна" працюватиме на пересадку на інші лінії, а от станції "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" поїзди минатимуть без зупинки.

Крім того, буде змінено маршрути тролейбусів №5, 7, 8, 17 та автобусів № 20, 24, 114, 118.

Як йдеться у повідомленні КМДА, через ці зміни тимчасово в режимі маршрутного таксі в районі бульвару Шевченка і проспекту Перемоги курсуватимуть автобуси.

Детальніше з усіма тимчасовими схемами руху транспорту в Києві можна ознайомитися тут.

На додачу 23 червня із 01:00 до 12:00 повністю обмежать рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу - "у зв'язку із початком монтажу металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу".

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!