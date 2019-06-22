Винним у хаосі на японській залізниці виявився слимак

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Відключення електрики, через яке минулого місяця на японському острові Кюсю на якийсь час припинилося залізничне сполучення, сталося через слимака, що "закоротив" мережу.

Близько 30 поїздів із 12 тисячами пасажирів були вимушені зупинитися через дії слизького порушника.

Його уражені електричним струмом залишки були знайдені всередині електротехнічного обладнання, - повідомляє Японська залізниця.

Місцева преса, що йшла за слідом слимака, пише, що йому вдалося прослизнути через крихітний отвір у розмикач струму.

У Британії подібна аварія сталася у 2011 році, коли слимак заповз у залізничний світлофор, спричинивши транспортний хаос поблизу міста Дарлінгтон на півночі країни.

Інцидент у Японії також нагадує випадок із зупинкою адронного колайдера у 2016 році, що сталася через тхора.

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