У Києві зростає забруднення повітря і надзвичайна пожежна небезпека

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Через спеку у повітрі столиці зростає концентрація шкідливих речовин, - повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок погодних умов, що спостерігалися в місті Києві з 10 по 20 червня (суха спекотна погода без опадів, відсутність значного вітру, наявність в приземному шарі повітря затримуючих шарів, відсутність перемішування приземного повітря з верхніми шарами), відбувалося накопичення шкідливих домішок забруднюючих речовин в приземному шарі повітря", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Особливе занепокоєння викликає концентрація діоксиду азоту NO2 та формальдегіду.

Крім того, концентрація пилу у повітрі Києва у деяких районах також перевищує допустимі норми.

Копирайт изображения dsns.gov.ua Image caption Результати досліджень стаціонарних постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії cтаном на 13:00

При цьому повітря в столиці стає найбільш забрудненим у п'ятницю, за вихідні трохи зменшується, і з понеділка починає знову зростати, "що свідчить про переважаючий вплив автотранспорту", повідомляють у ДСНС.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Щороку через забруднення повітря гинуть 4,2 мільйона людей у світі.

На 22-23 червня у ДСНС також оголосили надзвичайну (5 класу) пожежну небезпеку по Києву та Київській області.

На покращення ситуації у ДСНС очікують лише "в останні дні червня".

"Спека - це не просто дискомфорт. Бо її ж можна, зрештою, пережити. Спека - це насамперед небезпека, яка виносить на поверхню вади великих міст. Рівень забруднення повітря в Києві наразі просто зашкалює", - написав днями у Facebook міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Він закликав київську владу в рамках "європеїзації" української столиці регулярно повідомляти дані не лише про температуру, але й про рівень забруднення повітря, а також "вплинути, принаймні, на автомобільний трафік, знизивши загазованість в спекотний період".

"Ми зараз дихаємо концентрованим діоксидом азоту - реальною отрутою, що викидається машинами в повітря та повністю розкриває свій потенціал саме на спеці", - йдеться у дописі.

Звісно, веде далі урядовець, наразі неможливо уявити, аби в Києві, як в європейських містах, обмежили рух авто за парними і непарними номерами авто, але певні перевірені і дієві практики можна запозичити.

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